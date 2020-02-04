로얄 패스 보상 트랙을 전부 완료한 후, 크라운 10개를 수집할 때마다 보너스 금고에 250 골드가 저장됩니다.



최대 10,000 골드까지 보너스 금고에 저장할 수 있습니다.



보너스 금고의 내용물은 새로운 시즌이 시작된 후에 받을 수 있습니다.

