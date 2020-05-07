시즌 11 로얄 패스
Seori
和SandBox一樣，只有35積分的Seori也幸運地參加到團體賽總決賽。作為一名擅長針對的路人大神，Seori本賽季最亮眼的表現無疑是兩次使用礦工與大亡靈的套路戰勝Lciop，不但奪下一席天王之位，更讓自己一戰成名。雖然打Lciop之外的表現不夠亮眼，但Seori的大招流絕對會讓其他隊防範一手。
시즌 11: 드래곤의 거처 전용 콘텐츠
드래곤 타워 스킨
한정 기사 이모티콘
한 번 잠금 해제하면 계속 사용할 수 있으나, 시즌 11에서만 획득할 수 있습니다!
東南亞賽區總積分排名第3，最終3名各具特色的選手Panda、Detect Proudwolf和guoyuan代表賽區出戰，雖然未有知名大神撐腰，但絕對有潛力扮演一匹黑馬。
Panda
로얄 패스 보상 티어 35개
Detect Proudwolf
東南亞賽區2號人物則是Detect Proudwolf，第4週挑戰賽，Detect Proudwolf踢走XYD成功進入天王金字塔，隨後又連續兩週守住位置，最好成績為第6天王。作為非常年輕的選手，Detect Proudwolf牌組池相當豐富，大費中費低費、天空地面基本都玩，此次總決賽是Detect Proudwolf展現自己的絕佳機會。
로얄 패스 구매 시 다음 특전이 즉시 잠금 해제됩니다.
특별 도전 무한 입장 및 이어하기
상자 자동 잠금 해제
(다음에 열 상자를 대기열에 추가해 자동으로 잠금 해제 시작!)
로얄 패스 상자 및 크라운 상자
로얄 패스 전용 황금색 이름
클랜원을 위한 선물
東南亞賽區的最後一名選手是本賽季神祕高人guoyuan。第2週挑戰賽，guoyuan頂著5400盃的分數橫空出世，挑戰成功只是牛刀小試，隨後的表演才是真正的瘋狂。在隨後幾週比賽中，guoyuan先是接連守住了Miku和YUYA的挑戰，並在冒泡賽中連續三週擊敗KK，成為名副其實的日本殺手，地表最強5400已經準備好再創神奇！
日本賽區
日本賽區在CRSC第2賽季上依然火力十足——PANDORA和KK兩位邀請天王從頭站到尾，超級新人Lim | Endo更是豪取三冠王，可說是奪冠熱門！
Lim | Endo
로얄 패스 없이 플레이
PANDORA
日本賽區的積分第2是今年狀態不俗的PANDORA。作為邀請天王之一，PANDORA連續六週守住位置，並且多次都是被挑戰者們留到最後不敢選，足見其實力的恐怖。雖然在冒泡賽中最高成績只有第3，但PANDORA的實力絕對是所有參加總決賽的選手中最強那一檔，如何攻克PANDORA，必將是一道令其他隊伍頭疼的難題。
KK