東南亞賽區的最後一名選手是本賽季神祕高人guoyuan。第2週挑戰賽，guoyuan頂著5400盃的分數橫空出世，挑戰成功只是牛刀小試，隨後的表演才是真正的瘋狂。在隨後幾週比賽中，guoyuan先是接連守住了Miku和YUYA的挑戰，並在冒泡賽中連續三週擊敗KK，成為名副其實的日本殺手，地表最強5400已經準備好再創神奇！