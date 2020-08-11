시즌 14: 밸런스 조정!
이번 시즌 14의 밸런스 조정에서는 마법 카드의 크라운 타워 피해량 감소, 볼러 외에 다양한 카드에 변화가 생깁니다.
자세한 내용을 바로 확인해보세요!
볼러 (리워크)
가시 거리:
20% 감소
발사체 사거리:
25% 증가
HP:
8% 증가
왜 변경되었나요?
저희는 이번 리워크를 통해 볼러를 공격적으로 활용할 수 있도록 만들고 기존의 강력한 수비 능력 또한 유지하고자 합니다. 이제 볼러의 공격은 다리를 건너자마자 프린세스 타워에 닿게 되지만, 직접 프린세스 타워를 공격하기 위해서는 조금 더 가까워야 할 것입니다.
마법 카드의 크라운 타워 피해량 감소
화살
거대 눈덩이
파이어볼
얼음 마법
번개 마법
독 마법
로켓
통나무
감전 마법
크라운 타워 피해량 감소:
35% → 30%
왜 변경되었나요?
마법 카드는 높은 효율성으로 인기를 얻으며 오랜 기간 덱의 한자리를 차지해왔습니다. 여러 마법 카드들이 덱에 골고루 포함되는 것은 분명 좋은 일이지만, 적의 타워 바로 옆에 있는 유닛을 처치하는데에 과도하게 높은 효율을 보여주었습니다. 진부하면서도 많은 플레이어에게 좌절감을 안겨주었던 '마법 순환' 전략에 영향을 주기 위해, 마법 카드가 크라운 타워에 주는 피해량을 이번 시즌에 소폭 감소시키고자 합니다.
광부
크라운 타워 피해량 감소:
35% → 30%
왜 변경되었나요?
광부는 종종 크라운 타워에 피해를 주기 위해 사용된 카드로, 같은 기능을 하는 마법 카드와 함께 하향 조정되었던 적이 있습니다. 이번에도 마찬가지로, 광부의 크라운 타워 피해량이 함께 감소됩니다.
로얄 훈련병
피해량:
8% 증가
왜 변경되었나요?
서투르고 미숙한 로얄 훈련병들이 이제 창 고블린을 단 한번의 공격으로 처치할 수 있게 됩니다.
박쥐
공격 속도 감소:
1.1초 → 1.3초
왜 변경되었나요?
저비용이고, 빠르며, 높은 초당 공격력을 가진 박쥐는 오랜 시간동안 높은 사용률을 보여준 카드 중 하나입니다. 이처럼 높은 사용률을 보여준 이유는 아마도 2엘릭서라는 비용에 비해 지나치게 높은 효율을 지니고 있었기 때문일 것입니다.
통나무
사정거리 감소:
9%
왜 변경되었나요?
박쥐와 함께, 통나무는 다른 카드와 대체하기 힘든 매우 강력한 카드로 자리 잡았으며 도전 모드에서 아주 높은 사용률을 보여왔습니다. 저희는 전설 등급 마법 카드의 기존 성능을 최대한 유지하려 하지만, 약간의 조정을 통해 통나무의 성능을 적절하게 변경해보려 합니다. 이제 통나무가 적 타워에 닿기 위해서는 타일의 최상단에 배치되어야 할 것입니다.
로얄 택배
밀쳐냄
효과
삭제
로얄 훈련병 피해량
증가:
8% (로얄 훈련병 카드의 상향 수치와 동일)
왜 변경되었나요?
로얄 택배는 준수한 피해량으로 지상과 공중을 모두 공격하고, 떨어지면서 밀쳐낸 모든 유닛의 공격 대상을 재설정시킵니다. 게다가 로얄 훈련병이라는 수비 유닛까지 소환하는 로얄 택배는 어떠한 상황이 닥쳐도 상대로부터 유리한 상황을 이끌어낼 수 있었습니다. 이번 밸런스 조정에서 로얄 훈련병 카드의 피해량이 증가하기 때문에, 지금이 로얄 택배의 밸런스를 가장 알맞게 조정할 수 있는 적절한 시기라고 판단했습니다.
현재 클래시 클래시 로얄의 크리에이터들이 과거 레전드 선수들로 각자 자신만의 팀을 꾸리고 상금을 차지하기 위한 치열한 전투를 펼칩니다. 다시 돌아온 레전드 멤버들을 한자리에 볼 수 있는 절호의 기회!