공정한 게임 이용 & 클래시 로얄
안전하고 공정한 게임 이용
곧 시작되는 No Tilt 20승 도전에 앞서, 슈퍼셀의 안전하고 공정한 게임 이용 정책 및 서비스 이용 약관에 대해 안내해드리고자 합니다.
저희는 No Tilt 월드 챔피언십이 규정에 따라 공정하게 플레이 될 수 있도록 토너먼트 기간 동안 많은 점검을 실시할 예정입니다.
La competición estará formada por dos grupos de ocho equipos. El primer clasificado de cada grupo, tendrá una plaza directa a la final presencial; mientras que el segundo, tercer, cuarto y quinto clasificado de cada grupo, disputarán un PlayIn donde saldrán los los otros dos clasificados para el presencial.
Los 16 equipos que participarán en el torneo serán los siguientes:
BCN Pro Team
Spanish Kingdom
Team Bravus
Sace On Tour
Santander 40K Adamo
Empire Club
SKCalalas
Olimpo Squad
DaVxNwA
Evil Hamsters
DiablosEU
Wolfix Gaming
EliteWar Club
Vanguard Gaming
Revolution Latam
Urban Esports
Para ello, contarán con un gran equipo de casters, que cubrirá todos los partidos en directo, desde su canal de Twitch. La fase regular tendrá una duración de 7 jornadas, que serán divididas en 3 días de emisión. Podrás ver los directos todos los Lunes, Martes y Miércoles en el siguiente horario:
Lunes de 20:00 a 23:00 CEST
Martes de 20:00 a 23:00 CEST
Miércoles de 20:00 a 22:00 CEST
¡VUELVE EL ESPECTÁCULO POR EQUIPOS! ¿Te lo vas a perder?
계정 공유란?
계정 공유는 경쟁 콘텐츠에서 이득을 취하기 위해 타 플레이어에게 계정을 공유하는 행위를 의미하며, 타 플레이어에게 게임 계정을 구매, 판매, 공유하는 것은 슈퍼셀의 게임 이용 약관에 위배됩니다.
만약 타 플레이어에게 계정을 공유한 것이 확인된 경우, 계정에 제재를 가할 수 있습니다.
계정 공유 시 어떤 제재가 이루어지나요?
계정 공유를 통해 경쟁 콘텐츠에서 이득을 취하고 있는 것이 판명된 플레이의 계정은 영구적으로 정지될 수 있습니다.
저희는 타 플레이어에게 양도된 계정의 보안은 책임질 수 없으며, 타인에게 양도된 계정을 영구 정지할 권리를 가지고 있습니다.
승인되지 않은 곳에서 보석 구매
클래시 로얄의 게임 보석을 판매하는 웹사이트가 많지만, 어느 사이트도 안전을 보장할 수 없습니다. 만약 더 싼 가격으로 보석을 판매한다고 광고한다면, 이는 사기이니 절대 속지 마세요. 그들은 슈퍼셀의 후원을 받지 않으며, 도난 당한 신용 카드와 같은 불법 활동에 자금을 지원하거나 자금을 지원받는 경우가 많습니다.
계정을 공유하거나 승인되지 않은 곳에서 보석을 구매하면, 다음과 같은 제재가 진행됩니다.
구매한 게임 내 화폐가 철회됩니다.
(불법 보석)
일정 기간 계정이 정지됩니다.
(2일/7일/31일 정지)
영구적으로 계정이 정지됩니다.
(영구 정지)