곧 시작되는 No Tilt 20승 도전에 앞서, 슈퍼셀의 안전하고 공정한 게임 이용 정책 및 서비스 이용 약관에 대해 안내해드리고자 합니다.

저희는 No Tilt 월드 챔피언십이 규정에 따라 공정하게 플레이 될 수 있도록 토너먼트 기간 동안 많은 점검을 실시할 예정입니다.