시즌 10 로얄 패스
第一层，Coco和Pmn I Hunter率先打响韩国德比。Coco飞桶先下一城，Pmn I Hunter狗球还以颜色。决胜局中，Coco皇家巨人开局两波错开牢笼进攻直接锁定胜局、再上一层。
同层另一场较量，KK再次倒在guoyuan脚下，首局KK成功用卫队针对到对手的王子体系，但第二局guoyuan毒药快0.5秒破塔扳回一分。决胜局，guoyuan熟悉的超骑精锐莽夫开局一波流冲死KK。连续两周击败K神，马来西亚黑马堪称KK杀手。
第二层，Coco再战Auk。首局皇家猪内战Auk惊险获胜，但第二局Coco换上矿工刮痧套，彻底防死了Auk的四猪，自己则无限矿工刮痧获胜。决胜局，Auk墓园对阵Coco的皇家巨人，小天才看到Coco婆婆先下选择蹦迪接火球，但Coco快速刷出第二个婆婆，茫茫多的小猪配合皇家巨人一波返场打死Auk，Coco继续攀登。
同层另一场，guoyuan面对台湾选手Detect Proudwolf，两人也是一路鏖战至决胜局。比赛中，guoyuan又想故技重施精锐换路莽死，但被Detect Proudwolf一波羊骑反拉秀死精锐、疯狂赚费，左路直接大军进塔带走胜利。
第三层，Coco继续向上挑战PANDORA。首局两人皇家猪内战，PANDORA一波桥头猪正好抓到Coco沉底超骑拿下胜利。但第二局PANDORA出现致命失误，一波火球砸空满盘皆输，Coco抓住机会扳平比分。决胜局，Coco拿出迫击炮矿炸体系，PANDORA则是卫队皇家猪，解不了女枪让PANDORA全场难受，Coco迫击炮稳稳吃四猪的同时矿工挖死、连穿三人。
同层另一场，嗨尔和Detect Proudwolf打响海峡德比。首局嗨尔迫击炮矿工戏耍对手的四猪体系，一波无限桥头保迫击炮锁定胜局。第二局两人又是展开超骑皇家猪内战，一切尽在掌握的嗨尔没有给对手太多机会，早早确定优势后桥头游侠穿死、再战Panda。
잠금 해제할 수 있는 보상 70개
로얄 패스 보상 티어
35개
무료 보상 티어
35개
来到半决赛，势不可挡的Coco再战已经10连胜+3连冠的Lim l Endo。首局Lim l Endo绝活幽灵皇家巨人先声夺人，但第二局Coco灵性炸弹塔抓到了对手的皇家猪挽回一分。决胜局，Lim l Endo幽灵皇家巨人对阵Coco的墓园，Lim l Endo在激活国王塔后慢慢打回局势，一度血量反超无限接近四连进决赛，但却在处理Coco最后一波裸蹦时滚木太早，被Coco天命墓园上演绝杀，韩国天才终结了Lim l Endo十连胜的同时一穿四挺进决赛。
另一场半决赛，嗨尔面对自己连续输了两次的对手Panda。首局嗨尔超骑平推对阵Panda的地震猪，嗨尔在血量大劣势的情况下三倍时间一波桥头小电车保住飞机，然后无限跟牌夺下桥头，茫茫多的部队一波逆天翻盘。
第二局，Panda继续地震猪不换卡，嗨尔则是皇家猪。两人一路神仙打架鏖战至最后时刻，嗨尔以60滴血的微弱劣势算血落败。决胜局，两人展开矿工体系内战，又是跌宕起伏血量交替领先，最后时刻，两人展开生死时速，嗨尔的滚木赶在Panda迫击炮炮弹落地前0.1秒完成破塔，如有神助的嗨尔惊险绝杀、晋级决赛。
로얄 패스 보상 티어 35개
로얄 패스 보상 구성:
특별한
타워 스킨
및
이모티콘
40,000
골드
로얄 패스
번개 상자
6개
희귀 로얄 패스 번개 상자
3개 (희귀 카드 보장!)
영웅 로얄 패스 번개 상자
4개 (영웅 카드 보장!)
교환 토큰
4개
상자당 카드 교체
최대 7번
*
전설 상자 1개!
(전설 카드 보장!)
**
보너스 금고 (최대 25,000 골드)
* 번개 상자의 카드 교체 기회로 원하는 카드를 획득할 수 있는 확률을 높일 수 있습니다
** 아레나 6 이상 한정
最终Coco拿下冠军，嗨尔再摘一亚，两人可以在本周六的踢馆赛中免于被挑战。而5周比赛过后，目前从开赛一路存活至今的天王已经只剩嗨尔、Auk、PANDORA和KK四人，踢馆赛还剩最后两周，留给选手们争夺积分的机会已经不多了。最后两周踢馆结束后，个人积分前10名选手将晋级最后的个人总决赛，各大赛区的积分前三还将组队参加团队赛总决赛。
로얄 패스 특전
本周六至周日每天17点，十大天王争霸赛CRSC第二赛季战斗继续，本周有哪些大牌踢馆选手到来？谁又能搭上总决赛的末班车呢？让我们锁定直播，不见不散！
보너스 금고
35개의 로얄 패스 보상 티어를 모두 완료하면 보너스 금고에 골드를 채울 수 있습니다! 시즌이 종료되면 보너스 금고에서 추가 골드를 수령하세요.
크라운 10개를 획득할 때마다 보너스 금고에 250골드가 추가됩니다. 금고가 가득 찰 때까지 골드를 모아보세요!
시즌이 종료되면 보너스 금고에 저장된 골드를 모두 수령할 수 있습니다.
오직 이번 시즌만 - 보너스 금고 골드 25,000까지!
로얄 패스는 어떤 식으로 작동하나요?
게임을 플레이해 크라운을 얻으면 로얄 패스 티어를 통과하며 새로운 보상을 해제할 수 있습니다!
로얄 패스와 함께
크라운 10개마다 보상 티어 하나를 잠금 해제할 수 있습니다. 각 티어에서 로얄 패스 보상 하나와 크라운 상자 하나를 획득할 수 있습니다.
보상 티어 잠금 해제에는 타이머가 없습니다. 크라운을 획득하기만 하면 잠금 해제할 수 있습니다!
무료
각 보상 티어에서 크라운 상자 하나를 획득할 수 있습니다.
24시간마다 보상 티어 1개가 잠금 해제됩니다. 주말에는 24시간마다 티어 2개가 잠금 해제됩니다!
모든 시즌마다 마지막 티어 보상으로 크라운 상자 대신 전설 상자를 획득할 수 있습니다!
크라운 상자는 시즌 동안 쌓여갑니다. 매일 크라운 상자를 잠금 해제하지 않았어도 걱정하지 마세요!
훈련 캠프, 친선전, 개인 토너먼트를 제외한 모든 게임 모드에서 크라운을 획득할 수 있습니다!
Runde 8 der Clash Royale League 2021 ist vorbei und es sind nur noch 56 Spieler übrig, die weiter um den Titel kämpfen.
Diese 56 Spieler repräsentieren 21 verschiedene Organisationen und 22 Länder. Sie haben zusammen insgesamt 29898 CRL-Punkte sowie Preise in Höhe von 483.000 US-Dollar abgeräumt.
Schaut euch die CRL-Twitter-Liste der Top 56 an und folgt den besten Spielern der Welt!
Schaltet ein, wenn am 30. und 31. Oktober der Last Chance Qualifier auf den offiziellen Youtube- und Twitch-Kanälen der CRL übertragen wird.
Le huitième round de la Clash Royale League 2021 touche à sa fin et 56 joueurs sont toujours en lice pour le titre de champion du monde.
Ces 56 joueurs représentent 21 organisations et 22 pays différents. Et non seulement ils cumulent tous ensemble 29 898 points de CRL, mais ils ont également gagné un total de 483 000 $ de prix.
Allez découvrir la liste du top 56 sur Twitter pour suivre les meilleurs joueurs du monde !
Et ne ratez pas les qualifications de la dernière chance les 30 et 31 octobre, diffusées en direct sur les chaînes YouTube et Twitch officielles de la CRL.
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축하합니다, 이제 로얄 패스를 이용할 수 있습니다! 전용 보상과 함께하는 시즌 10에서 행운을 빕니다!
로얄 패스는 구매한 시즌 동안 유지됩니다(예: 시즌 10 로얄 패스를 구매하면 시즌 10 동안 로얄 패스가 유지됩니다)