来到半决赛，势不可挡的Coco再战已经10连胜+3连冠的Lim l Endo。首局Lim l Endo绝活幽灵皇家巨人先声夺人，但第二局Coco灵性炸弹塔抓到了对手的皇家猪挽回一分。决胜局，Lim l Endo幽灵皇家巨人对阵Coco的墓园，Lim l Endo在激活国王塔后慢慢打回局势，一度血量反超无限接近四连进决赛，但却在处理Coco最后一波裸蹦时滚木太早，被Coco天命墓园上演绝杀，韩国天才终结了Lim l Endo十连胜的同时一穿四挺进决赛。

另一场半决赛，嗨尔面对自己连续输了两次的对手Panda。首局嗨尔超骑平推对阵Panda的地震猪，嗨尔在血量大劣势的情况下三倍时间一波桥头小电车保住飞机，然后无限跟牌夺下桥头，茫茫多的部队一波逆天翻盘。



第二局，Panda继续地震猪不换卡，嗨尔则是皇家猪。两人一路神仙打架鏖战至最后时刻，嗨尔以60滴血的微弱劣势算血落败。决胜局，两人展开矿工体系内战，又是跌宕起伏血量交替领先，最后时刻，两人展开生死时速，嗨尔的滚木赶在Panda迫击炮炮弹落地前0.1秒完成破塔，如有神助的嗨尔惊险绝杀、晋级决赛。