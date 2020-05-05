시즌 11 밸런스 조정
해당 변경 사항이 적용되었습니다!
시즌 11이라서 밸런스 조정도 11개! 이번 밸런스 조정에서는 전투 치유사, 미니 P.E.K.K.A, 토네이도 등이 변경되며 기존 메타에 큰 변화가 생깁니다!
首场踢馆，KK碰到了日本同胞over kazuto。首局KK一套毒矿直接抓到了对手的双房子。但第二局over kazuto还以颜色，克隆狗让KK防空薄弱的地震猪溃败。决胜局，KK超骑墓园打over kazuto的皇家猪，K神开局一波预判箭雨助超骑跳塔、直接带走胜利。
토네이도
第二场，新加坡大神FamousKid对阵印尼小将Semart。首局FamousKid炮车墓园直接熬到三倍开蹦，一波拉开血量差距，让没有带大法术的Semart无力回天。第二局，FamousKid更拿出了自己的世界第一电巨人，面对Semart的天狗选择开局一波沉底电巨人直接带走。
로얄 택배
피해량:
27% 증가
第四场踢馆，日本天王PANDORA没有给马来西亚小将JES任何面子。卫队皇家猪+炮车皇家猪连下两城，PANDORA风卷残云横扫对手，完成了本赛季守擂的6连胜。
전투 치유사
第五场在台湾选手Detect Proudwolf和韩国选手Sado间展开。首局墓园内战，Detect Proudwolf带弓箭手轻松获胜。第二局皮卡羊内战，Sado凭借对手火球空砸一波打死。决胜局，Detect Proudwolf皇家猪对阵Sado狗矿，两人都有失误，局势也变幻无穷，最终在Sado连送两狗后，重新掌握局面的Detect Proudwolf凭借四猪+火球惊险绝杀，艰难地保住席位。
베이비 드래곤
HP:
8% 감소
第七场迎来焦点大战，两位前W.EDGM的队友嗨尔和门神打响中国德比！首局门神直接祭出狗矿，嗨尔则是皮卡羊。进入双倍后，嗨尔卖掉门神一整只大狗选择皮卡羊换路，但被门神非常极限卖血守住，而嗨尔自己则被打进危险血量。最终，门神在又高接低挡化解嗨尔的亡命进攻后，出矿工+火球成功斩杀。
第二局，门神诠释和何谓最熟悉的“对手”，面对昔日的双打搭档嗨尔，门神为其定制了一套超骑炮车羊骑：超骑吃四猪，炮车吃迫击炮，还有火球兜底，地震也震不到飞机，门神完美抓住了嗨子哥的迫击炮地震四猪，2-0踢走嗨尔，这也是CRSC两个赛季15周以来，嗨子哥第一次告别天王金字塔，不过已经锁定门票的他也可以提前备战总决赛了。
마법 아처
压轴之战，Auk面对好久不见的X-Bow Master。首局X-Bow Master拿出樵夫羊，Auk则是炮车四猪。两人对牌良久后，X-Bow Master一波出其不意的樵夫羊打到关键血量，随后把优势保到最后。第二局Auk绝活渔夫皇家巨人还以颜色，操刀钻机的X-Bow Master前期打得太凶疯狂亏费，Auk抓住机会两波沉底家驹拉开血量，随后把对手折磨5分钟致死。
决胜局，X-Bow Master换回第一套樵夫羊，正中Auk下怀！料事如神的小天才组了套许久不见的卫队矿炸体系，完全没有AOE的X-Bow Master被分路进攻打得异常狼狈，想用羊骑搏命又被精锐白吃，最终Auk又是几乎打满5分钟后碾压获胜、2-1保住天王席位，不但完成了不可思议的守擂9连胜，更成为CRSC两季唯一一位从未离开金字塔的选手。
미니 P.E.K.K.A
근접 사정거리 감소:
중거리 → 근거리
지진 마법 및 건물
지진 마법
피해량:
11% 증가
건물 피해량:
25% 감소
고블린 우리
고블린 싸움꾼
피해량:
6% 증가
고블린 오두막
HP:
35% 감소
용광로
HP:
16% 감소
바바리안 오두막
HP:
20% 감소
『クラロワ スターチャンピオンシップ アジア頂上決定戦』シーズン2開催中🙌
10月9日（土）・10月10日（日）の2日間にわたり、新たなチャレンジャー8名がスタープレイヤーに挑みました！スタープレイヤーの座を奪い取るチャレンジャーは現れたのでしょうか？
出場選手一覧▼（カッコ内はTwitterアカウント）
日本：KK選手選手（@KK19212_Cr）PANDORA選手 (@PandoraRa11) over kazuto選手（@kazutora0624）GAKINISHI選手(@gakigaki0219)
中国：Auk選手（@aurora4270）Higher選手（@Higher_CR） ONE-TWO選手 echo選手 Cooper選手(@TRTCooper) Solomon選手(@SolomanCR)
韓国：Coco選手(@CoCo_CR04) Sado選手(@Sado_CR) X-Bow Master選手(@xbowmaster_)
東南アジア：guoyuan選手（@Tanguoyuan1） Panda選手 @Panda050129 Detect Proudwolf選手(Detective_Calm) Semart選手 FamousKid選手(@FamouskidCR) Jes選手(@Jes__02)