第七场迎来焦点大战，两位前W.EDGM的队友嗨尔和门神打响中国德比！首局门神直接祭出狗矿，嗨尔则是皮卡羊。进入双倍后，嗨尔卖掉门神一整只大狗选择皮卡羊换路，但被门神非常极限卖血守住，而嗨尔自己则被打进危险血量。最终，门神在又高接低挡化解嗨尔的亡命进攻后，出矿工+火球成功斩杀。

第二局，门神诠释和何谓最熟悉的“对手”，面对昔日的双打搭档嗨尔，门神为其定制了一套超骑炮车羊骑：超骑吃四猪，炮车吃迫击炮，还有火球兜底，地震也震不到飞机，门神完美抓住了嗨子哥的迫击炮地震四猪，2-0踢走嗨尔，这也是CRSC两个赛季15周以来，嗨子哥第一次告别天王金字塔，不过已经锁定门票的他也可以提前备战总决赛了。