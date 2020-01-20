Vom 9. bis 20. Juli hast du die Möglichkeit, an den Open-Qualifiern teilzunehmen und dir einen Platz mit den besten Spielern zu sichern!

Wie kannst du dich anmelden?

Gehe auf die offizielle Bernard Chong-Website und werfe einen Blick auf das Regelbuch für alle Informationen!

- Über alle Updates kannst du dich auf den Social Media-Seiten zum Bernard Chong Cup schlauer machen:

@RevolAimar

@EsportsRoyaleEN