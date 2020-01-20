2020년 1월 20일
Blog – Clash Royale
시즌 7 글로벌 토너먼트!
Die Gruppenphase findet vom 1. bis 26. August zu folgender Uhrzeit statt:
- APAC: 13:00 MESZ
- EMEA: 20:00 MESZ
- LATAM: 20:00 MESZ
- N&C Amerika: 23:30 MESZ
신규 사항
시즌당 글로벌 토너먼트 1회
보상 증가
Top 100 '명예의 전당'
Top 100 달성자 전용 글로벌 토너먼트 킹 이모티콘
Vom 9. bis 20. Juli hast du die Möglichkeit, an den Open-Qualifiern teilzunehmen und dir einen Platz mit den besten Spielern zu sichern!
Wie kannst du dich anmelden?
Gehe auf die offizielle Bernard Chong-Website und werfe einen Blick auf das Regelbuch für alle Informationen!
- Über alle Updates kannst du dich auf den Social Media-Seiten zum Bernard Chong Cup schlauer machen:
행운을 빕니다!
이벤트 탭 내 특별 도전에서 곧 시작될 예정인 시즌 7 글로벌 토너먼트부터 위 사항이 변경됩니다!
과연 어떤 보상을 획득할 수 있는지 미리 확인하세요.