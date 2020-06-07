还是先来回顾一下Framsito今年的全球总决赛之路。今年CRL八个赛季，Framsito天梯的发挥非常稳健，除了第一个月稍显拖后腿之外，其他7个赛季都稳定在80名左右，稳收140点积分。而他在瑞士轮也有着不俗的爆发力，总共在第一赛季、第二赛季、第七赛季三次突破瑞士轮，证明他的基本功非常扎实、卡池也很过关。但三次都止步在双循环赛，也似乎在表示Framsito的极限就到这里，错失了去月度决赛拿大分的好机会，最终以485分、积分第30名的身份晋级最后一搏，离第24名力量哥仅差35分而已。

最后一搏资格赛，Framsito和Boss、Hugo以及xAlee分到最后一组，虽然自己是本组积分第一，但前职业选手Boss和Hugo才被看做是更有希望晋级的选手，而Framsito的突围之路也是惊险万分。32进16对阵Boss，Framsito背景里的博卡青年糖果盒球场一下就吸睛无数，阿根廷狂热球迷身份坐实。头两局两人战成平手。决胜局，Boss一度把Framsito打到240血，但美国人却接连犯了地震震歪、电塔没拉到、游侠透歪三连巨大失误，就这样Framsito奇迹般死里逃生，自己也兴奋地表演起瞬间消失之术。

16进8门票之争对决Hugo又是一场鏖战，Framsito皇家巨人先下一城，第二局两人展开史诗级狗球内战，你来我往节奏变换无数，血量和轮次疯狂交换，看得人心惊胆战。最后决胜回合，看穿对手心思的Framsito一波神操小苍蝇挤气球绕开炸弹塔，残血气球跟上小闪强行A出一下带走胜利，拿到全球总决赛门票的Framsito裸衣狂喜、情难自抑！