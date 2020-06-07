시즌 12: 로얄 패스
로얄 패스가 뭔가요?
전투에서 크라운을 획득하고, 70개 보상 티어를 모두 잠금 해제하세요!
로얄 패스로 시즌 12의 특별한 보상과 특전을 잠금 해제할 수 있습니다.
5 semanas no total, 2 dias de competição por semana. Todas as partidas à melhor de 3.
3 Torneios de qualificação - Formato suíço de inscrição aberta no Dia 1. Os 8 melhores jogadores avançam para o Dia 2. O Dia 2 é uma chave de formato de Eliminação Única. Os 8 melhores jogadores em cada torneio ganharão pontos de qualificação. Assim que todos os três torneios forem concluídos, os 4 melhores jogadores no Total de Pontos de Qualificação Acumulados serão convidados para os Playoffs.
1 Qualificatória Final - Após os 3 Torneios de Qualificação, mais um torneio aberto é realizado com o mesmo formato. Os 4 jogadores já classificados para os Playoffs não irão competir. Os 4 melhores jogadores da Qualificatória Final ganharão um convite para os playoffs, independentemente dos pontos de qualificação ganhos.
Playoffs - 8 jogadores, torneio de Eliminação Dupla em 2 dias.
1ª Qualificatória - 9 a 10 de outubro
2ª Qualificatória - 16 a 17 de outubro
3ª Qualificatória - 23 a 24 de outubro
Qualificatória Final de Última Chance - 6 a 7 de novembro
Playoffs - 13 a 14 de novembro
Sintonize todos os dias da competição às 16h BRT no canal da Twitch do Allan Franzotti!
로얄 패스 보상 구성:
특별한
타워 스킨
및
이모티콘
40,000
골드
로얄 패스
번개 상자
6개
희귀 로얄 패스 번개 상자
3개 (희귀 카드 보장!)
영웅 로얄 패스 번개 상자
4개 (영웅 카드 보장!)
교환 토큰
4개
상자당 카드 교체
최대 7번
*
전설 상자 1개!
(전설 카드 보장!)
**
보너스 금고 (최대 10,000 골드)
* 번개 상자의 카드 교체 기회로 원하는 카드를 획득할 수 있는 확률을 높일 수 있습니다
** 아레나 6 이상 한정
로얄 패스 특전
로얄 패스 구매 시 다음 특전이 즉시 잠금 해제됩니다.
특별 도전 무한 입장 및 이어하기
상자 자동 잠금 해제
(다음에 열 상자를 대기열에 추가해 자동으로 잠금 해제 시작!)
로얄 패스 상자 및 크라운 상자
로얄 패스 전용 황금색 이름
클랜원을 위한 선물
今天距离2021CRL全球总决赛揭幕还有27天，每天一位总决赛参赛选手介绍继续进行，今天让我们来认识激情四射的潘帕斯雄鹰——飛神Framsito！
光说Framsito这个名字，大家可能第一时间还有点陌生，但如果看到他游戏里的ID“飛べ丨FRAM”，想必立马就会有种似曾相识的感觉。作为一名顶尖的天梯玩家，Framsito的名字经常位于全球榜单前列，最高冲到过天梯第7名，而经过这次最后一搏资格赛上激情四射的表现，现在大家真的是想忘记他都难。
还是先来回顾一下Framsito今年的全球总决赛之路。今年CRL八个赛季，Framsito天梯的发挥非常稳健，除了第一个月稍显拖后腿之外，其他7个赛季都稳定在80名左右，稳收140点积分。而他在瑞士轮也有着不俗的爆发力，总共在第一赛季、第二赛季、第七赛季三次突破瑞士轮，证明他的基本功非常扎实、卡池也很过关。但三次都止步在双循环赛，也似乎在表示Framsito的极限就到这里，错失了去月度决赛拿大分的好机会，最终以485分、积分第30名的身份晋级最后一搏，离第24名力量哥仅差35分而已。
最后一搏资格赛，Framsito和Boss、Hugo以及xAlee分到最后一组，虽然自己是本组积分第一，但前职业选手Boss和Hugo才被看做是更有希望晋级的选手，而Framsito的突围之路也是惊险万分。32进16对阵Boss，Framsito背景里的博卡青年糖果盒球场一下就吸睛无数，阿根廷狂热球迷身份坐实。头两局两人战成平手。决胜局，Boss一度把Framsito打到240血，但美国人却接连犯了地震震歪、电塔没拉到、游侠透歪三连巨大失误，就这样Framsito奇迹般死里逃生，自己也兴奋地表演起瞬间消失之术。
16进8门票之争对决Hugo又是一场鏖战，Framsito皇家巨人先下一城，第二局两人展开史诗级狗球内战，你来我往节奏变换无数，血量和轮次疯狂交换，看得人心惊胆战。最后决胜回合，看穿对手心思的Framsito一波神操小苍蝇挤气球绕开炸弹塔，残血气球跟上小闪强行A出一下带走胜利，拿到全球总决赛门票的Framsito裸衣狂喜、情难自抑！
作为阿根廷最顶尖的CR选手，Framsito在今年其他三方赛事上也有过惊艳的表现。还是先聚焦BCC和Queso Cup四次大赛，年初的BCC第二赛季，Framsito仅收获拉美赛区第12名，但在9月的BCC第三赛季上，Framsito先是力压Wallace、Vitor、Kodigo以小组第一出线，随后更在拉美赛区总决赛中豪取冠军，最后的全球总决赛也拿下前6名。不过两届Queso Cup飛神的表现比较一般，第一次小组第11、一次小组第7，都未能晋级拉美赛区季后赛。
除了四届大赛，Framsito还在法老杯第一赛季打进前6，其中在胜者组连续两个2比0战胜鲁本和Betfas堪称代表作，NT世界杯也作为阿根廷的主力随队打进季后赛，在首轮被法国队淘汰，GZG世界杯也跟随阿根廷队一起杀进了八强。整体来看，Framsito2021的表现虽比不了一线巨星，但也有可圈可点之处。
看一眼Framsito的CRL武器库，排名前五的核心是墓园、矿工、皇家巨人、皇家猪和迫击炮，似乎是最传统不过的常用核心，而且使用的频率非常之平均，没有哪一项特别突出，除了皇家猪胜率稍低之外，其他的胜率都在6成以上，足以证明飛神全面的身手。尤其是他的墓园非常厉害，武神墓园、迫击炮墓园、折磨套墓园、超骑墓园、龙骑墓园、皮卡墓园全都信手拈来，真正的百变蹦迪绝活哥，决斗卡组里大概率有一套。
虽然看似决斗核心用得中规中矩，但其实Framsito有一手天梯上赖以成名的绝活小费，地震猪、自闭桶、游侠矿炸、速转钻机都是他的拿手绝活。可以玩稳健的，也可以打风骚的，这就是阿根廷飛神的强大之处，想在卡组上抓到他难度还是不小的。
说到拉美的CR，大家一定马上会想起强大的桑巴军团，Lucas、Samuel、Wallace等名将如数家珍，但同样激情四射的阿根廷CR却好像一直缺少一位现象级的选手。在Lince逐渐隐退、Bansito积分不足的情况下，今年CRL全球总决赛，17岁的Framsito将作为蓝白军团唯一的代表飞向世界之巅，这只来自潘帕斯草原的雄鹰能飞多高？我们能否再看到他激情四射的庆祝？总决赛期待飛神的表演！
随着2021全球总决赛的一天天临近，每天登场的选手只会越来越强大。在认识完酷爱足球的阿根廷少年Framsito后，明天另一位来自葡萄牙的超级球迷即将登场，我们不见不散！