Skip to content
Supercell logo
Hero Blogs Clashroyale
2020년 6월 7일
Blog – Clash Royale

시즌 12: 로얄 패스

로얄 패스가 뭔가요?

전투에서 크라운을 획득하고, 70개 보상 티어를 모두 잠금 해제하세요!

로얄 패스로 시즌 12의 특별한 보상과 특전을 잠금 해제할 수 있습니다.

5 semanas no total, 2 dias de competição por semana. Todas as partidas à melhor de 3.

3 Torneios de qualificação - Formato suíço de inscrição aberta no Dia 1. Os 8 melhores jogadores avançam para o Dia 2. O Dia 2 é uma chave de formato de Eliminação Única. Os 8 melhores jogadores em cada torneio ganharão pontos de qualificação. Assim que todos os três torneios forem concluídos, os 4 melhores jogadores no Total de Pontos de Qualificação Acumulados serão convidados para os Playoffs.

1 Qualificatória Final - Após os 3 Torneios de Qualificação, mais um torneio aberto é realizado com o mesmo formato. Os 4 jogadores já classificados para os Playoffs não irão competir. Os 4 melhores jogadores da Qualificatória Final ganharão um convite para os playoffs, independentemente dos pontos de qualificação ganhos.

Playoffs - 8 jogadores, torneio de Eliminação Dupla em 2 dias.

1ª Qualificatória - 9 a 10 de outubro

2ª Qualificatória - 16 a 17 de outubro

3ª Qualificatória - 23 a 24 de outubro

Qualificatória Final de Última Chance - 6 a 7 de novembro

Playoffs - 13 a 14 de novembro

Sintonize todos os dias da competição às 16h BRT no canal da Twitch do Allan Franzotti!

Para se manter atualizado sobre as últimas notícias e atualizações do RoyaleMSTRS, siga o RoyaleMSTRS no Twitter e junte-se ao Discord!

로얄 패스 보상 구성:

  • 특별한

    타워 스킨

    이모티콘

  • 40,000

    골드

  • 로얄 패스

    번개 상자

    6개

  • 희귀 로얄 패스 번개 상자

    3개 (희귀 카드 보장!)

  • 영웅 로얄 패스 번개 상자

    4개 (영웅 카드 보장!)

  • 교환 토큰

    4개

  • 상자당 카드 교체

    최대 7번

    *

  • 전설 상자 1개!

    (전설 카드 보장!)

    **

  • 보너스 금고 (최대 10,000 골드)

* 번개 상자의 카드 교체 기회로 원하는 카드를 획득할 수 있는 확률을 높일 수 있습니다


** 아레나 6 이상 한정

로얄 패스 특전

로얄 패스 구매 시 다음 특전이 즉시 잠금 해제됩니다.

  • 특별 도전 무한 입장 및 이어하기

  • 상자 자동 잠금 해제

    (다음에 열 상자를 대기열에 추가해 자동으로 잠금 해제 시작!)

  • 로얄 패스 상자 및 크라운 상자

  • 로얄 패스 전용 황금색 이름

  • 클랜원을 위한 선물

今天距离2021CRL全球总决赛揭幕还有27天，每天一位总决赛参赛选手介绍继续进行，今天让我们来认识激情四射的潘帕斯雄鹰——飛神Framsito

光说Framsito这个名字，大家可能第一时间还有点陌生，但如果看到他游戏里的ID“飛べ丨FRAM”，想必立马就会有种似曾相识的感觉。作为一名顶尖的天梯玩家，Framsito的名字经常位于全球榜单前列，最高冲到过天梯第7名，而经过这次最后一搏资格赛上激情四射的表现，现在大家真的是想忘记他都难。

还是先来回顾一下Framsito今年的全球总决赛之路。今年CRL八个赛季，Framsito天梯的发挥非常稳健，除了第一个月稍显拖后腿之外，其他7个赛季都稳定在80名左右，稳收140点积分。而他在瑞士轮也有着不俗的爆发力，总共在第一赛季、第二赛季、第七赛季三次突破瑞士轮，证明他的基本功非常扎实、卡池也很过关。但三次都止步在双循环赛，也似乎在表示Framsito的极限就到这里，错失了去月度决赛拿大分的好机会，最终以485分、积分第30名的身份晋级最后一搏，离第24名力量哥仅差35分而已。

最后一搏资格赛，FramsitoBoss、Hugo以及xAlee分到最后一组，虽然自己是本组积分第一，但前职业选手BossHugo才被看做是更有希望晋级的选手，而Framsito的突围之路也是惊险万分。32进16对阵Boss，Framsito背景里的博卡青年糖果盒球场一下就吸睛无数，阿根廷狂热球迷身份坐实。头两局两人战成平手。决胜局，Boss一度把Framsito打到240血，但美国人却接连犯了地震震歪、电塔没拉到、游侠透歪三连巨大失误，就这样Framsito奇迹般死里逃生，自己也兴奋地表演起瞬间消失之术。

16进8门票之争对决Hugo又是一场鏖战，Framsito皇家巨人先下一城，第二局两人展开史诗级狗球内战，你来我往节奏变换无数，血量和轮次疯狂交换，看得人心惊胆战。最后决胜回合，看穿对手心思的Framsito一波神操小苍蝇挤气球绕开炸弹塔，残血气球跟上小闪强行A出一下带走胜利，拿到全球总决赛门票的Framsito裸衣狂喜、情难自抑！

作为阿根廷最顶尖的CR选手，Framsito在今年其他三方赛事上也有过惊艳的表现。还是先聚焦BCCQueso Cup四次大赛，年初的BCC第二赛季，Framsito仅收获拉美赛区第12名，但在9月的BCC第三赛季上，Framsito先是力压Wallace、Vitor、Kodigo以小组第一出线，随后更在拉美赛区总决赛中豪取冠军，最后的全球总决赛也拿下前6名。不过两届Queso Cup飛神的表现比较一般，第一次小组第11、一次小组第7，都未能晋级拉美赛区季后赛。

除了四届大赛，Framsito还在法老杯第一赛季打进前6，其中在胜者组连续两个2比0战胜鲁本Betfas堪称代表作，NT世界杯也作为阿根廷的主力随队打进季后赛，在首轮被法国队淘汰，GZG世界杯也跟随阿根廷队一起杀进了八强。整体来看，Framsito2021的表现虽比不了一线巨星，但也有可圈可点之处。

看一眼Framsito的CRL武器库，排名前五的核心是墓园、矿工、皇家巨人、皇家猪迫击炮，似乎是最传统不过的常用核心，而且使用的频率非常之平均，没有哪一项特别突出，除了皇家猪胜率稍低之外，其他的胜率都在6成以上，足以证明飛神全面的身手。尤其是他的墓园非常厉害，武神墓园、迫击炮墓园、折磨套墓园、超骑墓园、龙骑墓园、皮卡墓园全都信手拈来，真正的百变蹦迪绝活哥，决斗卡组里大概率有一套。

虽然看似决斗核心用得中规中矩，但其实Framsito有一手天梯上赖以成名的绝活小费，地震猪、自闭桶、游侠矿炸、速转钻机都是他的拿手绝活。可以玩稳健的，也可以打风骚的，这就是阿根廷飛神的强大之处，想在卡组上抓到他难度还是不小的。

说到拉美的CR，大家一定马上会想起强大的桑巴军团，Lucas、Samuel、Wallace等名将如数家珍，但同样激情四射的阿根廷CR却好像一直缺少一位现象级的选手。在Lince逐渐隐退、Bansito积分不足的情况下，今年CRL全球总决赛，17岁的Framsito将作为蓝白军团唯一的代表飞向世界之巅，这只来自潘帕斯草原的雄鹰能飞多高？我们能否再看到他激情四射的庆祝？总决赛期待飛神的表演！

随着2021全球总决赛的一天天临近，每天登场的选手只会越来越强大。在认识完酷爱足球的阿根廷少年Framsito后，明天另一位来自葡萄牙的超级球迷即将登场，我们不见不散！

더 자세히 알고 싶으신가요?

이곳에서 로얄 패스와 관련해 더 많은 정보와 자주 묻는 질문을 확인해보세요!