시즌 17: 밸런스 조정, 신규 카드 & 로얄 패스!
시즌 17이 시작되었습니다! 밸런스 조정, 신규 아레나, 신규 로얄 패스 보상 외에 새롭게 추가된 다양한 것들을 지금 바로 확인해보세요!
전투에서 크라운을 획득하고, 70개 보상 티어를 모두 잠금 해제하세요!
로얄 패스로 시즌 17의 특별한 보상과 특전을 잠금 해제할 수 있습니다.
시즌 17 전용 콘텐츠!
으스스한 보물
타워 스킨
전용
메가 나이트 이모티콘
로얄 패스 보상 티어 35개
무료 보상 티어 35개
로얄 패스 구매 시 다음 특전이 즉시 잠금 해제됩니다.
특별 도전 무한 입장 및 이어하기
상자 자동 잠금 해제
(다음에 열 상자를 대기열에 추가해 자동으로 잠금 해제 시작!)
로얄 패스 상자 및 크라운 상자
로얄 패스 전용 황금색 이름
클랜원을 위한 선물
로얄 무덤 아레나
로얄 성 깊은 곳을 탐험하고, 로얄 고스트의 보물들 속에서 전투를 펼치세요. 그 곳이 바로 여러분이 모은 골드가 저장되는 곳입니다...
밸런스 조정
해당 내용은 11월 3일 화요일부터 반영됩니다.
엘리트 바바리안
속도:
매우 빠름 > 빠름
HP:
14% 증가
피해량:
5.5% 증가
공격 속도:
0.2초 빨라짐
“바바리안보다 2배 더 강합니다! 바바리안보다 2배 더 터프합니다! 하지만 2배 빠르진 않습니다…”
엘리트 바바리안은, 음... 오랫동안 엘리트 하지 않았습니다!
이번 밸런스 조정을 통해, 그들의 이동 속도를 조금 감소시키는 대신 강력한 근접 유닛과 수월하게 전투할 수 있도록 다양한 능력치를 상승시켰습니다.
미니 페카
공격 속도:
0.1초 빨라짐
클래시 로얄 전체 덱 중 25%의 덱에 포함될 정도로 정말 인기가 많은 기사와 달리, 미니 페카는 그렇지 못했습니다. 높은 피해량을 가진 미니 페카는 기사가 포함된 덱에 대항할 수 있는 좋은 유닛 중 하나라고 할 수 있으나, 마지막 조정 이후 전투에서 큰 활약을 하지 못했습니다.
그래서 우리는 미니 페카의 공격 속도를 상향하고자 합니다. 미니 페카가 상대 타워에 도달하는 빈도나 다른 카드와의 상호 작용은 큰 변화가 없지만, 높은 공격력을 십분 활용하여 탱커 유닛을 더욱 확실하게 제압할 수 있길 기대합니다.
무덤
해골이 효과 반경의 가장자리 부근에 생성됨
현재 무덤은 승리하기 위한 조건을 갖춘 최고의 카드라고 할 수 있습니다!
그동안 무덤이 매우 강력한 카드로 군림해올 수 있던 이유는, 해골들이 공격 대상의 바로 위쪽에 생성되어 플레이어가 대처할 시간이 부족했기 때문입니다.
이번 조정을 통해, 해골이 무작위 위치가 아닌 가장자리 부근에 생성되도록 변경하여 더욱 여유롭게 대처할 수 있을 것입니다.
해골 무덤
HP:
4% 증가
이 조그마한 해골 무덤은 수비용 건물 카드 중 가장 성능이 좋지 못했습니다. 그래서 여러 공격으로부터 견뎌낼 수 있도록 HP를 약간 증가시켰습니다. 이제 9레벨 기준으로 해골 무덤은 해골 드래곤과 동일한 수치인 440 HP를 갖게 됩니다.
일렉트로 마법사
피해량:
3.5% 감소
높은 피해량과 지속 마비 효과로 클래시 로얄 내 가장 강력한 유닛 중 하나로 손꼽혀 왔던 일렉트로 마법사가 조정되었습니다!
이번 하향을 통해 일렉트로 마법사는 미니언을 한 번에 처치할 수 없게 됩니다. 또한, 미니언 패거리와 같은 카드로 그를 훨씬 수월하게 대처할 수 있게 됩니다. (미니언 패거리는 간접 상향이 되겠네요!)
스파키
첫 공격 속도:
0.5초 > 1초
스파키는 프로 경기와 일반 래더 경기 모두에서 높은 승률을 보여주고 있습니다!
이로 인해, 많은 플레이어가 스파키와 대적하기 위해 마비 효과나 얼음 효과가 있는 카드를 덱에 추가하도록 강요 받기도 했습니다.
우리는 스파키가 이동 후 공격하는 데에 걸리는 시간을 증가시키기로 했고, 이 조정이 향후 메타에 어떤 영향을 끼칠지 지켜보고자 합니다. 이제 스파키는 이동한 뒤 1초 후 강력한 한 방을 날리게 됩니다!
메가 나이트 이모티콘
메가 나이트는 이제 다양한 이모티콘을 제공합니다!
이모티콘은 로얄 패스와 상점 그리고 메가 레이지 도전에서 얻으실 수 있습니다.
너무 긴가요?
시즌 17: 옛 왕의 무덤 영상에서 한 눈에 살펴보세요!