2020년 5월 14일
Blog – Clash Royale
슈퍼셀 10주년!
안녕하세요, 도전자 여러분.
슈퍼셀이 10주년을 맞이하였습니다!
여러분께서 함께 해주신 덕분에 가능했던 10년의 시간. 5개의 게임. 수억 명의 플레이어. 수십억 개의 잊을 수 없는 순간.
슈퍼셀의 10주년이 모바일 게임 최고의 기념일이 될 수 있도록 도와주신 모든 도전자 여러분에게 진심으로 감사드립니다.
앞으로도 많은 사랑 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
Betfas是一位全球知名的天梯玩家，多次進入前10名，更曾在第7賽季天梯登頂，實力不在話下。而他的對手則是RAD，RAD對老觀眾來說一定不陌生，待過FAV、PONOS等職業戰隊的他，有著精算師與牌組製造者的稱號，究竟這場對決他會使出哪些牌組？
第4場：Schwarzen vs BenZer Ridel
Schwarzen曾是Misfits戰隊中的一員，在第3賽季月度決賽中拿到4強的好成績，牌組深度和操作都在水準之上。BenZer也曾加入CT戰隊，是隊上的王牌，迫炮豬等牌組都運用自如，但今年的表現未如之前出色，這場對決他能如願勝出嗎？
第5場：DarkAngel vs Sado
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