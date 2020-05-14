Schwarzen曾是Misfits戰隊中的一員，在第3賽季月度決賽中拿到4強的好成績，牌組深度和操作都在水準之上。BenZer也曾加入CT戰隊，是隊上的王牌，迫炮豬等牌組都運用自如，但今年的表現未如之前出色，這場對決他能如願勝出嗎？