자기 소개 부탁드릴게요!

- 여러분, 안녕하세요. 저는 Lucas 고 23세이며 브라질에서 거주 중입니다.

제 이모티콘에 성원을 보내주신 모든 분들께 감사드리고, 제 아이디어가 마음에 들었다니 기쁩니다.

디자인과 관련해 어떤 경력이 있나요?

- 수년 간 디자인을 독학했고요, 소셜 미디어 곳곳에 제 작품 일부를 게시하기도 했죠.

X는 제 주 베이스로, 팬아트와 각종 그림 작업을 거기서 합니다.



우승한 이모티콘은 어디서 아이디어를 얻은 건가요?

- 낙서처럼 몇 가지 습작을 하다가 아이디어가 떠올랐는데요. 게임 내 다양한 상황에서 쓸 수 있는 뭔가 독특한 이모티콘을 만들어보고 싶었어요.

가장 좋아하는 클래시 로얄 카드는 뭐죠?

- 클래시 로얄을 7년 동안 플레이했는데, 가장 좋아하는 카드 중 하나는 마녀예요! 다른 유닛을 소환하는 어두운 분위기의 유닛을 항상 좋아해요.

다음번 MAKE 대회에서는 어떤 작품을 보고 싶으세요?

- 다음번 MAKE 대회가 기대돼요. 어쩌면 군기나 게임의 새로운 유닛 아이디어 같은게 정말 멋있을 것 같아요.

응원해주신 여러분과 이런 좋은 기회를 마련해주신 Supercell Make 팀에게도 다시 감사드립니다.

저는 LordFink였습니다. 전장에서 뵙겠습니다.