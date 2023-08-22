Supercell Make 우승 Q&A!
최근 Supercell Make 대회를 열어 커뮤니티 아티스트가 직접 디자인한 이모티콘을 게임 내에서 볼 수 있었습니다!
커뮤니티가 선정한 우승자는 바로 'I cannot hear you'(네가 안 들려) 이모티콘을 만든 LordFink입니다!
자기 소개 부탁드릴게요!
- 여러분, 안녕하세요. 저는 Lucas 고 23세이며 브라질에서 거주 중입니다.
제 이모티콘에 성원을 보내주신 모든 분들께 감사드리고, 제 아이디어가 마음에 들었다니 기쁩니다.
디자인과 관련해 어떤 경력이 있나요?
- 수년 간 디자인을 독학했고요, 소셜 미디어 곳곳에 제 작품 일부를 게시하기도 했죠.
X는 제 주 베이스로, 팬아트와 각종 그림 작업을 거기서 합니다.
우승한 이모티콘은 어디서 아이디어를 얻은 건가요?
- 낙서처럼 몇 가지 습작을 하다가 아이디어가 떠올랐는데요. 게임 내 다양한 상황에서 쓸 수 있는 뭔가 독특한 이모티콘을 만들어보고 싶었어요.
가장 좋아하는 클래시 로얄 카드는 뭐죠?
- 클래시 로얄을 7년 동안 플레이했는데, 가장 좋아하는 카드 중 하나는 마녀예요! 다른 유닛을 소환하는 어두운 분위기의 유닛을 항상 좋아해요.
다음번 MAKE 대회에서는 어떤 작품을 보고 싶으세요?
- 다음번 MAKE 대회가 기대돼요. 어쩌면 군기나 게임의 새로운 유닛 아이디어 같은게 정말 멋있을 것 같아요.
응원해주신 여러분과 이런 좋은 기회를 마련해주신 Supercell Make 팀에게도 다시 감사드립니다.
저는 LordFink였습니다. 전장에서 뵙겠습니다.
저희 클래시 로얄 팀은 Supercell MAKE 대회에 참여하신 모든 분들께 감사드리고, 인터뷰에 응해주신 LordFink에게도 감사드립니다!
LordFink의 이모티콘은 지금 사용할 수 있습니다!