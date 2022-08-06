올해 20승 도전을 완료한 모든 플레이어는 토너먼트 허브에서 클래시 로얄 리그의 다음 스테이지에 등록할 수 있습니다!

토너먼트 허브에서 겨루는 플레이어는 매치의 승패에 따라 래더 순위가 올라가거나 떨어집니다. 플레이어는 24시간 동안 최대 10번의 매치를 진행할 수 있으며, 래더 기간이 끝나면 상위 128명이 스테이지 3으로 진출합니다.

클래시 로얄 리그와 각 스테이지에 관한 자세한 정보는 여기에서 확인하실 수 있습니다!