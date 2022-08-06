2022년 8월 6일
Blog – Clash Royale
20승 도전이 돌아왔습니다!
모두 준비하세요!
가장 어렵고 까다로웠던 도전이 클래시 로얄 월드 파이널을 향한 공식 관문으로 다시 돌아왔습니다!
과연 3패 없이 20승을 달성할 수 있을까요?
일정
도전은 8월 6일 토요일부터 5일간 진행됩니다.
시작
: 8월 6일 8:00 UTC
종료
: 8월 11일 8:00 UTC
플레이 방법
이벤트 탭으로 가세요!
모든 플레이어는
3번의 무료 참가
기회를 얻습니다.
3번 패배
하면 탈락입니다.
보석 10개
로 도전에 다시 참가할 수 있습니다.
로얄 패스
이용자는 20승 도전에
횟수 제한 없이 무료로 참가
할 수 있습니다.
재참가 시 도전 진행 상황이 0승/0패로
초기화
됩니다.
영웅 상자 1개
,
전설 킹 상자 1개
, 그리고 최대
215,000 골드
까지 획득할 수 있습니다!
한정판 배지를 획득하세요!
17승 이상 달성하면 2022년 CRL 20승 도전 배지가 잠금 해제됩니다! 전투 배너와 프로필에 배지를 표시하여 실력을 뽐낼 수 있습니다.
올해 20승 도전을 완료한 모든 플레이어는 토너먼트 허브에서 클래시 로얄 리그의 다음 스테이지에 등록할 수 있습니다!
토너먼트 허브에서 겨루는 플레이어는 매치의 승패에 따라 래더 순위가 올라가거나 떨어집니다. 플레이어는 24시간 동안 최대 10번의 매치를 진행할 수 있으며, 래더 기간이 끝나면 상위 128명이 스테이지 3으로 진출합니다.
클래시 로얄 리그와 각 스테이지에 관한 자세한 정보는 여기에서 확인하실 수 있습니다!
행운을 빌며, 아레나에서 뵙겠습니다!
클래시 로얄 팀