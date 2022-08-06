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2022년 8월 6일
Blog – Clash Royale

20승 도전이 돌아왔습니다!

모두 준비하세요!

가장 어렵고 까다로웠던 도전이 클래시 로얄 월드 파이널을 향한 공식 관문으로 다시 돌아왔습니다!

과연 3패 없이 20승을 달성할 수 있을까요?

일정

도전은 8월 6일 토요일부터 5일간 진행됩니다.

  • 시작

    : 8월 6일 8:00 UTC

  • 종료

    : 8월 11일 8:00 UTC

플레이 방법

이벤트 탭으로 가세요!

  • 모든 플레이어는

    3번의 무료 참가

    기회를 얻습니다.

  • 3번 패배

    하면 탈락입니다.

  • 보석 10개

    로 도전에 다시 참가할 수 있습니다.

  • 로얄 패스

    이용자는 20승 도전에

    횟수 제한 없이 무료로 참가

    할 수 있습니다.

  • 재참가 시 도전 진행 상황이 0승/0패로

    초기화

    됩니다.

  • 영웅 상자 1개

    ,

    전설 킹 상자 1개

    , 그리고 최대

    215,000 골드

    까지 획득할 수 있습니다!

한정판 배지를 획득하세요!

17승 이상 달성하면 2022년 CRL 20승 도전 배지가 잠금 해제됩니다! 전투 배너와 프로필에 배지를 표시하여 실력을 뽐낼 수 있습니다.

올해 20승 도전을 완료한 모든 플레이어는 토너먼트 허브에서 클래시 로얄 리그의 다음 스테이지에 등록할 수 있습니다!

토너먼트 허브에서 겨루는 플레이어는 매치의 승패에 따라 래더 순위가 올라가거나 떨어집니다. 플레이어는 24시간 동안 최대 10번의 매치를 진행할 수 있으며, 래더 기간이 끝나면 상위 128명이 스테이지 3으로 진출합니다.

클래시 로얄 리그와 각 스테이지에 관한 자세한 정보는 여기에서 확인하실 수 있습니다!

행운을 빌며, 아레나에서 뵙겠습니다!

클래시 로얄 팀