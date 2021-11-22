2021년 11월 22일
Blog – Clash Royale
20승 도전이 곧 찾아옵니다!
안녕하세요 도전자님,
고난도의 도전이 돌아옵니다!🌟
클래시 로얄 리그 월드 파이널을 기념해, 뜨거운 사랑을 받았으며 또한 가장 어려웠던 도전이 여러분을 찾아옵니다!
과연 3패하지 않고 20승을 달성할 수 있을까요?
👉일시
도전은 목요일에 시작해 5일간 진행됩니다.
시작
: 11월 25일 09:00 UTC
종료
: 11월 30일 09:00 UTC
✅진행 방법
이벤트 탭으로 가세요!
모든 플레이어는
3번의 무료 참가
기회를 얻습니다.
3번 패배
하면 탈락입니다.
보석 10개
로 도전에 다시 참가할 수 있습니다.
로얄 패스
이용자는 20승 도전에
무제한으로 무료 참가
할 수 있습니다.
재참가 시 도전 진행 상황이 0승/0패로
초기화
됩니다.
영웅 상자 1개
,
전설 킹 상자 1개
, 그리고 최대
215,000 골드
까지 획득할 수 있습니다!
✨한정판 배지 획득!
17승 이상을 달성하면 CRL 20승 도전 2021 배지가 잠금 해제됩니다! 프로필에 배지가 표시되어 실력을 빛내줄 것입니다.
20승 도전을 준비하고, 12월 3~5일까지 진행되는 🎉클래시 로얄 리그 월드 파이널🎉도 놓치지 마세요!
행운을 빌며, 아레나에서 뵙겠습니다!
클래시 로얄 팀