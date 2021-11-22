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2021년 11월 22일
Blog – Clash Royale

20승 도전이 곧 찾아옵니다!

안녕하세요 도전자님,

고난도의 도전이 돌아옵니다!🌟

클래시 로얄 리그 월드 파이널을 기념해, 뜨거운 사랑을 받았으며 또한 가장 어려웠던 도전이 여러분을 찾아옵니다!

과연 3패하지 않고 20승을 달성할 수 있을까요?

👉일시

도전은 목요일에 시작해 5일간 진행됩니다.

  • 시작

    : 11월 25일 09:00 UTC

  • 종료

    : 11월 30일 09:00 UTC

✅진행 방법

이벤트 탭으로 가세요!

  • 모든 플레이어는

    3번의 무료 참가

    기회를 얻습니다.

  • 3번 패배

    하면 탈락입니다.

  • 보석 10개

    로 도전에 다시 참가할 수 있습니다.

  • 로얄 패스

    이용자는 20승 도전에

    무제한으로 무료 참가

    할 수 있습니다.

  • 재참가 시 도전 진행 상황이 0승/0패로

    초기화

    됩니다.

  • 영웅 상자 1개

    ,

    전설 킹 상자 1개

    , 그리고 최대

    215,000 골드

    까지 획득할 수 있습니다!

✨한정판 배지 획득!

17승 이상을 달성하면 CRL 20승 도전 2021 배지가 잠금 해제됩니다! 프로필에 배지가 표시되어 실력을 빛내줄 것입니다.

20승 도전을 준비하고, 12월 3~5일까지 진행되는 🎉클래시 로얄 리그 월드 파이널🎉도 놓치지 마세요!

행운을 빌며, 아레나에서 뵙겠습니다!

클래시 로얄 팀