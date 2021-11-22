안녕하세요 도전자님,

고난도의 도전이 돌아옵니다!🌟



클래시 로얄 리그 월드 파이널을 기념해, 뜨거운 사랑을 받았으며 또한 가장 어려웠던 도전이 여러분을 찾아옵니다!

과연 3패하지 않고 20승을 달성할 수 있을까요?