2022년 1월 7일
Blog – Clash Royale
아레나 도전이 시작됩니다!
😎덱 구성을 시작하세요!
🤔아레나 도전이 뭔가요?
아레나 도전에서는 특정 아레나부터 그 이하 아레나에서 잠금 해제되는 카드만을 사용해 덱을 구성해야 합니다. 트로피 진척도와 꽤 비슷하죠!
✅어떻게 진행되나요?
아레나 1에서부터 시작하며, 해당 아레나에서 잠금 해제되는 카드로 덱을 구성하게 됩니다. 다음 아레나를 잠금 해제하려면 3승을 달성해야 합니다.
처음 3개의 아레나는 캐주얼 모드입니다! 즉 패배 여부에 상관 없이 진행할 수 있습니다.
아레나 4부터는 규칙이 적용됩니다. 첫 번째 시도는 무료이지만 3패하면 탈락합니다. 보석 10개로 재시도하거나 로얄 패스가 있다면 무료로 재시도 기회를 얻습니다.
🎁보상은 무엇인가요?
5만 골드
보석 30개
일반 와일드카드 200장
희귀 와일드카드 100장
영웅 와일드카드 30장
전설 와일드카드 1장
상자 열쇠 3개
교환 토큰 6개
골드 상자 3개
번개 상자 4개
자이언트 상자 1개
마법 상자 1개
로얄 와일드 상자 1개
로켓 이모티콘
도전은 1월 8일~29일까지 오전 8:00(UTC)에 진행됩니다!
활동적이고 경험이 많은 플레이어에게는 조금 긴 시간일 수 있지만 도전을 완료하려면 45승을 해야 하기 때문에 도전 기간을 연장해 모든 플레이어에게 도전을 완료할 수 있는 기회를 드리고 싶었습니다.
도전에 행운을 빌며 아레나에서 만나요!
클래시 로얄 팀