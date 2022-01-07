✅어떻게 진행되나요?



아레나 1에서부터 시작하며, 해당 아레나에서 잠금 해제되는 카드로 덱을 구성하게 됩니다. 다음 아레나를 잠금 해제하려면 3승을 달성해야 합니다.

처음 3개의 아레나는 캐주얼 모드입니다! 즉 패배 여부에 상관 없이 진행할 수 있습니다.

아레나 4부터는 규칙이 적용됩니다. 첫 번째 시도는 무료이지만 3패하면 탈락합니다. 보석 10개로 재시도하거나 로얄 패스가 있다면 무료로 재시도 기회를 얻습니다.