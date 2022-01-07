Skip to content
Supercell logo
Hero Blogs Clashroyale
2022년 1월 7일
Blog – Clash Royale

아레나 도전이 시작됩니다!

😎덱 구성을 시작하세요!

🤔아레나 도전이 뭔가요?
아레나 도전에서는 특정 아레나부터 그 이하 아레나에서 잠금 해제되는 카드만을 사용해 덱을 구성해야 합니다. 트로피 진척도와 꽤 비슷하죠!

✅어떻게 진행되나요?

아레나 1에서부터 시작하며, 해당 아레나에서 잠금 해제되는 카드로 덱을 구성하게 됩니다. 다음 아레나를 잠금 해제하려면 3승을 달성해야 합니다.

처음 3개의 아레나는 캐주얼 모드입니다! 즉 패배 여부에 상관 없이 진행할 수 있습니다.

아레나 4부터는 규칙이 적용됩니다. 첫 번째 시도는 무료이지만 3패하면 탈락합니다. 보석 10개로 재시도하거나 로얄 패스가 있다면 무료로 재시도 기회를 얻습니다.

🎁보상은 무엇인가요?

  • 5만 골드

  • 보석 30개

  • 일반 와일드카드 200장

  • 희귀 와일드카드 100장

  • 영웅 와일드카드 30장

  • 전설 와일드카드 1장

  • 상자 열쇠 3개

  • 교환 토큰 6개

  • 골드 상자 3개

  • 번개 상자 4개

  • 자이언트 상자 1개

  • 마법 상자 1개

  • 로얄 와일드 상자 1개

  • 로켓 이모티콘

도전은 1월 8일~29일까지 오전 8:00(UTC)에 진행됩니다!

활동적이고 경험이 많은 플레이어에게는 조금 긴 시간일 수 있지만 도전을 완료하려면 45승을 해야 하기 때문에 도전 기간을 연장해 모든 플레이어에게 도전을 완료할 수 있는 기회를 드리고 싶었습니다.

도전에 행운을 빌며 아레나에서 만나요!

클래시 로얄 팀