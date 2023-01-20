Supercell ID 예정 변경 사항
조만간 Supercell ID에 추가될 몇 가지 추가 기능을 소개하고자 합니다. 추가 예정인 기능으로 Supercell ID 계정 관리가 더욱 편해지고 보안이 강화되어, 더욱 안심하고 슈퍼셀 게임을 즐길 수 있게 되길 바랍니다.
SCID 이메일 주소 변경
게임 내 SCID 설정 탭을 통해 SCID의 이메일 주소를 변경할 수 있는 기능이 곧 새롭게 추가됩니다. SCID 계정과 관련된 이메일 주소를 변경할 때에는 현재 등록된 이메일 주소로 전송되는 확인 코드를 입력해야 합니다.
이 기능의 장점은 등록된 이메일 주소를 변경하면 Supercell ID에 연동된 모든 게임에 적용된다는 것입니다.
새로운 계정 보호 기능
몇 주 안에 새로운 보안 기능이 SCID 계정에 적용됩니다. 해당 기능을 활성화하면 타인의 악의적인 계정 복구 또는 "피싱"으로부터 계정을 안전하게 지킬 수 있습니다. 계정 보호 기능은 계정을 복구하는 플레이어에게 본인 휴대폰으로만 받을 수 있는 코드 또는 복구 코드를 제공하도록 요청하는 방식으로 계정을 보호합니다.
계정 보호 활성화
새로운 계정 보호 기능을 사용하시려면 다음 사항이 필요합니다.
SMS 메세지 수신 및 사용 가능한 전화 번호
휴대폰 사용이 불가능하거나 휴대폰 자체를 분실했을 경우, 백업 복구 코드를 추가로 저장할 수 있는 안전한 백업 장소
계정 보호 기능을 활성화하려면, 게임 내 설정으로 가서 "Supercell ID"를 탭하세요. 화면상의 설명에 따라 계정 보호 기능을 활성화하세요. 계정 보호 기능을 한번 활성화하면, 취소할 수 없습니다.
백업 복구 코드
SCID 계정에 등록된 전화번호를 사용할 수 없게 되면 어떻게 해야 하나요? 휴대폰이 고장 나거나, 버스에 두고 내리거나, 새 휴대폰을 구매하는 등 다양한 이유로 모바일 기기를 변경하는 일이 있을 수 있습니다. 계정 보호 기능을 활성화하면, 백업 복구 코드를 생성할 수 있습니다.
이 코드는 등록된 전화번호를 사용할 수 없어 SMS 인증 번호를 확인할 수 없을 경우를 대비하는 것입니다. 대신에 이 백업 코드를 사용하실 수 있습니다. 안전한 곳에 백업 코드를 저장해 두시길 권장합니다.
언제든 새 백업 복구 코드를 생성할 수는 있지만, 각 백업 복구 코드는 한 번만 사용할 수 있습니다.
참고: SCID 계정에 등록된 번호 및 이메일 주소를 사용할 수 없게 되고 백업 복구 코드도 분실하면, 계정을 복구할 수 없습니다.
또한 이전에 타인과 계정 또는 계정 정보를 공유한 적이 있는 경우, 지원팀은 하나의 계정에서 계정 보호를 활성화하려는 여러 플레이어 간의 분쟁에 대해 지원해 드릴 수 없습니다.
해당 기능은 선정된 지역을 시작으로 단계적으로 배포될 예정입니다. 더 많은 지역에 배포하기 전에 해당 기능의 사용량을 모니터링하고자 합니다. 그러니 SCID의 새로운 보안 업데이트를 적용하는 동안 기다려 주시면 감사하겠습니다.