몇 주 안에 새로운 보안 기능이 SCID 계정에 적용됩니다. 해당 기능을 활성화하면 타인의 악의적인 계정 복구 또는 "피싱"으로부터 계정을 안전하게 지킬 수 있습니다. 계정 보호 기능은 계정을 복구하는 플레이어에게 본인 휴대폰으로만 받을 수 있는 코드 또는 복구 코드를 제공하도록 요청하는 방식으로 계정을 보호합니다.

계정 보호 활성화

새로운 계정 보호 기능을 사용하시려면 다음 사항이 필요합니다.



SMS 메세지 수신 및 사용 가능한 전화 번호



휴대폰 사용이 불가능하거나 휴대폰 자체를 분실했을 경우, 백업 복구 코드를 추가로 저장할 수 있는 안전한 백업 장소



계정 보호 기능을 활성화하려면, 게임 내 설정으로 가서 "Supercell ID"를 탭하세요. 화면상의 설명에 따라 계정 보호 기능을 활성화하세요. 계정 보호 기능을 한번 활성화하면, 취소할 수 없습니다.



백업 복구 코드

SCID 계정에 등록된 전화번호를 사용할 수 없게 되면 어떻게 해야 하나요? 휴대폰이 고장 나거나, 버스에 두고 내리거나, 새 휴대폰을 구매하는 등 다양한 이유로 모바일 기기를 변경하는 일이 있을 수 있습니다. 계정 보호 기능을 활성화하면, 백업 복구 코드를 생성할 수 있습니다.



이 코드는 등록된 전화번호를 사용할 수 없어 SMS 인증 번호를 확인할 수 없을 경우를 대비하는 것입니다. 대신에 이 백업 코드를 사용하실 수 있습니다. 안전한 곳에 백업 코드를 저장해 두시길 권장합니다.



언제든 새 백업 복구 코드를 생성할 수는 있지만, 각 백업 복구 코드는 한 번만 사용할 수 있습니다.

