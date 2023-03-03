로얄 패스는 2019년 출시 이후로 큰 변경 없이 유지되어 왔기 때문에 다음 업데이트에서는 개선이 필요하다고 판단했습니다.

각 보상 티어는 세 가지 유형의 로얄 패스로 나뉘며, 각 티어 고유의 보상을 잠금 해제할 수 있습니다.

보상 티어는 무료, 프리미엄, 메가 프리미엄으로 나뉠 예정입니다. (이름은 변경될 수 있습니다.)

가성비 좋은 로얄 패스를 제공하고, 무료 티어에 신규 시즌 토큰을 추가해 필요한 보상을 모을 수 있도록 하는 것이 저희의 목표입니다.