업데이트 미리 보기: 로얄 패스 개선
다음 두 업데이트에 대한 로드맵을 공유했었습니다. 이제 이번 달에 공개될 업데이트의 신규 기능 중 하나에 대해 자세히 알아보도록 하죠.
로얄 패스
로얄 패스는 2019년 출시 이후로 큰 변경 없이 유지되어 왔기 때문에 다음 업데이트에서는 개선이 필요하다고 판단했습니다.
각 보상 티어는 세 가지 유형의 로얄 패스로 나뉘며, 각 티어 고유의 보상을 잠금 해제할 수 있습니다.
보상 티어는 무료, 프리미엄, 메가 프리미엄으로 나뉠 예정입니다. (이름은 변경될 수 있습니다.)
가성비 좋은 로얄 패스를 제공하고, 무료 티어에 신규 시즌 토큰을 추가해 필요한 보상을 모을 수 있도록 하는 것이 저희의 목표입니다.
더 많은 크라운 획득
크라운은 여전히 로얄 패스에서 보상을 잠금 해제하는 주요 방법입니다. 하지만 전투당 최대 6개의 크라운을 획득할 수 있습니다!
내 크라운 타워가 파괴되지 않으면, 크라운 타워별로 1개의 크라운을 획득합니다!
기존과 마찬가지로 적 타워를 파괴할 때마다 크라운 1개를 획득합니다.
상대를 압도했나요? 이에 따른 보상도 받으세요!
더 많은 보상 티어
로얄 패스를 확장해 더 많은 보상 티어를 제공하게 됩니다. 기존 보너스 금고는 해당 변경 사항으로 대체되며, 기간이 연장된 로얄 패스로 플레이어들은 더 많은 보상 티어를 잠금 해제할 수 있게 됩니다.
다양한 보상
신규 전투 배너부터 마법 아이템, 프리미엄 꾸미기 아이템까지, 이제 로얄 패스에서 다양한 보상을 잠금 해제할 수 있습니다.
로얄 패스의 가장 큰 변화는 바로 신규 시즌 토큰입니다. 상자에서 일정 확률로 특정 아이템을 획득하길 기대하는 것이 아닌, 신규 시즌 상점에서 시즌 토큰을 사용해 원하는 아이템을 직접 구매할 수 있습니다.
다음 업데이트 미리 보기에서 더 자세한 사항을 알아보세요!
위 기능은 아직 개발 중인 단계로 최종 버전은 변경될 수 있습니다.