업데이트 미리 보기: 시즌 토큰 및 다수!
이달 말에 신규 업데이트가 찾아옵니다! 아래에서 출시될 새로운 기능에 관해 알아보세요.
클래시 로얄 커뮤니티에서 제기된 주요 문제를 해결할 기능을 도입하여, 특별 도전을 플레이하는 곳인 이벤트 탭을 새롭게 단장했습니다!
시즌 토큰 및 시즌 상점
이제 더 이상 이벤트 탭 내 모든 게임 모드의 보상은 미리 정해지지 않습니다.
골드 상자를 위해 8승을 달성하거나 필요하지 않은 카드를 위해 도전을 플레이하는 것이 다소 불필요하게 느껴진다는 피드백이 있었습니다.
플레이어가 원하는 보상을 더 쉽게 얻을 수 있도록 시즌 토큰을 도입했습니다.
이벤트를 플레이하여 획득한 시즌 토큰은 시즌 상점에서 사용할 수 있습니다.
시즌 상점에서 시즌 토큰을 사용하여 골드, 마법 아이템(책 포함), 와일드카드, 전투 배너, 이모티콘 등의 다양한 보상을 얻어보세요.
시즌 토큰 획득 방법
이벤트 플레이하기
로얄 패스 진행하기(무료 패스 포함)
아주 간단하죠?
패자를 위한 업데이트
전투에서 이겼을 때는 물론이고, 패배했을 때도 기분 좋게 만들 무언가를 추가하고 싶었습니다. 이를 바탕으로 이벤트에서 시즌 토큰을 획득할 수 있는 새로운 시스템을 구현했습니다.
이벤트 전투 종료 시 다음을 기준으로 시즌 토큰을 획득합니다.
파괴한 크라운 타워
방어한 크라운 타워
사용된 엘릭서
이벤트를 플레이하여 하루에 획득할 수 있는 최대 시즌 토큰의 수는 1,000개입니다. 시즌 부스터를 사용하면 이 한도를 7,000개까지 늘릴 수 있습니다!
일일 한도에 도달하더라도 이벤트는 계속해서 플레이할 수 있습니다.
이벤트 2.0 및 파티 모드
이제 이벤트 탭에 다양한 게임 모드가 등장합니다.
특별 도전
1v1
2v2
특별 도전 무제한 플레이
이제 특별 도전을 몇 번이라도 원하는 만큼 플레이할 수 있습니다!
특별 도전에 대해 가장 많이 요청된 피드백을 수렴한 결과입니다. 3번 패배하거나 이미 완료한 도전을 더 플레이하지 못하는 상황은 이제 없습니다.
또한, 계속 플레이하기 위해 보석을 사용할 필요가 없습니다. 즉, 불이익 없이 시즌 토큰을 모아 보상을 얻을 수 있습니다. 하지만 다리에서 10 엘릭서를 써버리는 팀원과 매칭되는 불이익은 발생할 수도 있겠군요...
파티 모드 2: 더 어려워진 파티
파티 모드가 메뉴 버튼 속으로 다시 돌아왔습니다.
이제 이벤트 탭에서 정기적으로 순환되는 다양한 1v1 및 2v2 게임 모드를 모두 플레이할 수 있습니다.
공평한 아레나에서 플레이
이벤트를 플레이하는 동안 카드 레벨과 타워 파워는 이제 레벨 11로 제한됩니다. 좋으시죠?
변경 사항이 마음에 들길 바랍니다. 이달 말에 있을 업데이트를 기대해 주세요!
위의 기능은 현재 개발 중이며 최종 버전과 차이가 있을 수 있습니다.