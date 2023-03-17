이제 더 이상 이벤트 탭 내 모든 게임 모드의 보상은 미리 정해지지 않습니다.



골드 상자를 위해 8승을 달성하거나 필요하지 않은 카드를 위해 도전을 플레이하는 것이 다소 불필요하게 느껴진다는 피드백이 있었습니다.



플레이어가 원하는 보상을 더 쉽게 얻을 수 있도록 시즌 토큰을 도입했습니다.

이벤트를 플레이하여 획득한 시즌 토큰은 시즌 상점에서 사용할 수 있습니다.



시즌 상점에서 시즌 토큰을 사용하여 골드, 마법 아이템(책 포함), 와일드카드, 전투 배너, 이모티콘 등의 다양한 보상을 얻어보세요.

