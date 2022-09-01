클래시 축제에 오신 것을 환영합니다!
클래시 로얄과 클래시 오브 클랜의 게임 내외에서 한 달간 클래시 축제가 진행됩니다!서로 다른 주제의 7가지 특별 도전을 통해 여러분의 실력을 테스트하고 이후 커뮤니티를 통해 공개될 여러가지 콘텐츠도 즐겨보세요! 클래시 축제에는 e스포츠 팬들을 위해 9월 23일(금) 부터 25일(일)까지 핀란드 헬싱키에서 진행되는 월드 파이널 관련 이벤트도 포함되어 있지만, 지금은 게임 내에서 진행될 특별 도전에 대해 알아보는 것에 집중하도록 하죠!
7가지 특별 도전
9월부터 10월 초까지 7가지의 특별 도전이 진행됩니다. 각 특별 도전에 도전한 모든 분들 중 추첨을 통해 특별한 선물이 지급됩니다.
네 맞아요, 한 번만 도전하더라도요!
9월 1일(목)
#1 트리플 엘릭서 도전
특별 도전 완료 시 Party Elixir Golem 이모티콘을 획득할 수 있습니다.
추첨을 통해 월드 파이널을 관람할 수 있는 특별한 혜택을 드립니다! (핀란드행 항공권 및 호텔 숙박 비용 지원, 동승자 1인 포함)
9월 5일(월)
#2 레트로 로얄
특별 도전 완료 시 Goblin Carnival 이모티콘을 획득할 수 있습니다.
추첨을 통해 클래시 로얄 팀의 사인이 각인된 한정판 골드 P.E.K.K.A와 iPad를 드립니다!
9월 12일(월)
#3 듀얼 도전
특별 도전 완료 시 Self Heal 이모티콘을 획득할 수 있습니다.
9월 16일(금)
#4 2v2 도전
특별 도전 완료 시 Epic High Five 이모티콘을 획득할 수 있습니다.
추첨을 통해 클래시 굿즈를 드립니다! (당첨자의 클랜원 포함)
9월 19일(월)
#5 사용 금지 선택 도전
특별 도전 완료 시 All Seeing 이모티콘을 획득할 수 있습니다.
9월 23일(금)
#6 서든 데스 도전
특별 도전 완료 시 Watching You 이모티콘을 획득할 수 있습니다.
추첨을 통해 클래시 로얄 e스포츠 굿즈를 드립니다! (총 10명)
9월 26일(월) ~ 10월 2일(일)
#7 램프업 도전
특별 도전 완료 시 High Voltage 이모티콘을 획득할 수 있습니다.
공지 : 당첨자는 9월 23일(금)부터 25일(일)까지 핀란드 헬싱키에서 진행되는 월드 파이널에 참석해야 합니다.
당첨자는 인게임 메시지함(마을기지 좌측 상단의 아이콘)에 메시지 수신 후 24시간 내 회신해야 합니다.
메시지 수신 후 24시간 내 회신하지 않거나 기타 사유로 인해 참석이 불가한 경우, 자격을 갖춘 당첨자가 선정될 때 까지 재추첨이 진행됩니다.
지금 바로 클래시 축제를 즐겨보세요!