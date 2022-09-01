공지 : 당첨자는 9월 23일(금)부터 25일(일)까지 핀란드 헬싱키에서 진행되는 월드 파이널에 참석해야 합니다.

당첨자는 인게임 메시지함(마을기지 좌측 상단의 아이콘)에 메시지 수신 후 24시간 내 회신해야 합니다.

메시지 수신 후 24시간 내 회신하지 않거나 기타 사유로 인해 참석이 불가한 경우, 자격을 갖춘 당첨자가 선정될 때 까지 재추첨이 진행됩니다.

지금 바로 클래시 축제를 즐겨보세요!