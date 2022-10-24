리그 구조가 이제 트로피 진척도에서 전설의 길로 옮겨 갑니다. 이에 따라 업데이트 후 보유하신 트로피나 시즌 최고 결과가 어떻게 될지 궁금하실 겁니다. 다음 내용을 확인해 주세요.



업데이트 도착 시



10월 26일(업데이트일)에는 현재 리그에 속한 모든 선수를 대상으로 트로피 최종 리셋을 진행합니다.

기존의 시즌 초기화와 비슷하지만, 트로피 5000개 이상부터 다시 보상을 받을 수 있습니다.

하지만 이번에는 당신의 마지막 트로피 수를 사용하는 대신 가장 높은 트로피 수를 사용하고 재설정 후 트로피 수는 6600 트로피로 제한됩니다. 만약 최고 트로피가 6,600 이상이라면 트로피는 6,600 으로 재설정 됩니다.

배지와 도전 과제는 모두 유지되지만 현재 시즌은 포함되지 않습니다. 즉, 10월 26일에 초기화 시점에 리그에서 1위이더라도 이것이 고려되지 않습니다.

최고 트로피 수와 시즌 중 최고 순위를 소지한 경우에는 플레이어 프로필의 '이전 최고 기록' 섹션에 해당 정보가 표시됩니다.

전설의 길은 정규 시즌에 준하는 보상을 제공하며, 업데이트와 동시에 바로 플레이할 수 있습니다. 하지만 시즌 기간은 원래보다 짧은 12일입니다.



시즌 초기화 후

시즌은 11월 7일에 마감되며, 트로피 수는 초기화되지 않습니다. 계속해서 트로피 진척도에서 여정을 이어갈 수 있습니다!

전설의 길에서 모든 플레이어는 도전자 I(리그 I)에 배정되어 시즌 종료 시점의 순위에 따라 승리 배수를 받게 됩니다.

여기서 업데이트 소식을 확인하여 전설의 길과 승리 배수에 대한 더 자세한 정보를 알아보세요!