第三场对决，日本天王KK将迎战印尼挑战者Arpin。KK虽然在CRSC近两周状态只能说一般，但没有任何人会怀疑他的强大，本周K神就是直到最后一位才被挑中。而虽然是因为八号签没得选硬着头皮打KK，但Arpin也绝非只是来走个过场，天梯最高杯数超过8600的印尼大神已经做好了困难的打算，一旦能针对到K神，Arpin也有不小的晋级概率。