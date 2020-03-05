首场踢馆赛，将由上周表现不俗的马来西亚黑马guoyuan对阵日本超级新星GRIKO。guoyuan上周先靠一支好签踢走了Shaden Smuki，随后又在冒泡赛中和Panda战满3局，尽显黑马本色。不过本周guoyuan就没那么幸运了，GRIKO用第三签位将其选中，两人5400杯 VS 8839杯的巨大差距，更让本场对决可能是史上杯数差距最悬殊的一场正式比赛。
第二场踢馆，上周爆冷踢走ARIMURA的台湾小将NARIE将和中国大陆选手Cherax来一场海峡德比。NARIE上周2比1险胜ARIMURA拿下一席天王宝座，其多元的卡组更让眼前一亮。而Cherax上周踢馆碰到了没人敢选的PANDORA遗憾落败，本周拿到5号签的他果断摘下NARIE，已经连续两次踢馆失败的Cherax此番能否如愿？让我们拭目以待！
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第三场对决，日本天王KK将迎战印尼挑战者Arpin。KK虽然在CRSC近两周状态只能说一般，但没有任何人会怀疑他的强大，本周K神就是直到最后一位才被挑中。而虽然是因为八号签没得选硬着头皮打KK，但Arpin也绝非只是来走个过场，天梯最高杯数超过8600的印尼大神已经做好了困难的打算，一旦能针对到K神，Arpin也有不小的晋级概率。
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第四场踢馆赛，日本选手Runadora将迎接韩国小将Pmn I Hunter的挑战。上周，Runadora踢走了韩国“苍蝇哥”Seori，但在和PANDORA的日本内战中遭到溃败。而Pmn I Hunter则是本周CRSC唯一一位韩国选手，拿到四号签位的他在Runadora和NARIE之间选择了前者，他能否为上周遭遇团灭的韩国CR重新夺回一席宝座？此役揭晓的答案。
第五场踢馆赛，代表韩国赛区出战的日本选手qwerty将挑战中国天王XYD。XYD已经在天王金字塔存活两周，屡屡奉献名局的他实力已然得到大家的认可，天王宝座也逐渐坐稳。而qwerty作为一名天梯上的连弩绝活哥，用幸运值爆棚的第二签位直接挑选XYD来踢馆，莫非是想来一场激情四射的连弩内战？这场中日大战你一定不要错过。