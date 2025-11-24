블래스터 특성으로 변경된 프린세스는 이대로라면 유닛들의 가장 큰 악몽으로 남게 될지도 모릅니다. 그녀의 피해량과 공격 속도를 조정했으니, 유닛들이 공포에 벌벌 떠는 일은 이제 없을 겁니다.

그럼, 즐거운 합체 전술이 되기를 바랍니다!

클래시 로얄 팀 드림