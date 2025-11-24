2025년 11월 24일
합체 전술: 12월 밸런스 조정
11월 24일
버프 ⬆️
로얄 킹
패배 시 획득 엘릭서: +4 → +4~8
로얄 킹은 HP를 상향했음에도 불구하고 여전히 다른 지배자들에 비해 부족한 모습을 보여주고 있습니다. 이제 패배할 경우 무작위로 4-8 엘릭서를 획득하도록 조정하였으니, 더 이상 체면을 구기는 일은 없을 겁니다!
조정 🔄
마법사
공격 속도: 1.25초/1.04초/0.87초/0.72초 → 1.25초 (0%/-20%/-43%/-72%)
공격 피해량: 80/128/205/328 → 80/144/260/467 (0%/+12.5%/+27%/+42%)
마법사의 특성이 클랜으로 변경된 김에 능력치도 같이 조정하겠습니다. 공격 속도를 통일하는 대신 피해량을 늘려 성능의 균형을 잡았으니… 이제 완벽하군요!
프린세스
공격 피해량: 160 → 120 (-25%)
공격 속도: 2.5초 → 2초 (+25%)
블래스터 특성으로 변경된 프린세스는 이대로라면 유닛들의 가장 큰 악몽으로 남게 될지도 모릅니다. 그녀의 피해량과 공격 속도를 조정했으니, 유닛들이 공포에 벌벌 떠는 일은 이제 없을 겁니다.
그럼, 즐거운 합체 전술이 되기를 바랍니다!
클래시 로얄 팀 드림