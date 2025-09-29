전투 시작과 함께 거침없이 돌격한 뒤 힘이 쭉 빠져버린 프린스를 보니 마음이 아프네요. 아레나에서 조금 더 활약할 수 있게 능력치를 조절했지만, 프린스의 진가를 끌어내기 위해선 도전자님의 위치 선정이 가장 중요합니다.

계속해서 아레나를 지배하고 합체하세요!

클래시 로얄 팀