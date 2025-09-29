2025년 9월 29일
합체 전술: 10월 밸런스 조정
상향 조정 ⬆️
로얄 킹
HP: 10 → 12(+20%)
로얄 킹은 처음 만나는 지배자인 만큼 단순하고 직관적인 매력이 있지만, 합체 전술에 익숙해지는 순간부터 스피릿 엠프레스에게 밀릴 수밖에 없는 운명이죠. HP를 상향하여 그가 왕으로서의 위엄을 유지할 수 있도록 도와주고자 합니다.
다트 고블린
공격 범위: 4 → 5(+25%)
새로운 원거리 유닛이 합류할 때마다 다트 고블린의 입지가 점점 좁아지는 소리가 들리시나요? 다트 고블린에게 가장 어울리는 '사정거리' 상향을 통해 그가 가진 전략적 가치를 높이고자 합니다.
자이언트 해골
폭탄 피해량: 200/400/800/1600 → 300/600/1200/2400(+50%)
다른 탱커 유닛들이 새로운 특성 덕분에 많이 단단해져서 자이언트 해골의 폭탄이 제대로 힘을 쓸 수 있을지 모르겠네요. 폭탄 피해량을 대폭 상향하기로 했으니 그가 당당하게 어깨를 펴고 다니면 좋겠습니다.
조정 🔄
프린스
피해량: 110 → 150(+36%)
공격 속도: 0.8 → 0.7(-12.5%)
전투 시작과 함께 거침없이 돌격한 뒤 힘이 쭉 빠져버린 프린스를 보니 마음이 아프네요. 아레나에서 조금 더 활약할 수 있게 능력치를 조절했지만, 프린스의 진가를 끌어내기 위해선 도전자님의 위치 선정이 가장 중요합니다.
계속해서 아레나를 지배하고 합체하세요!
클래시 로얄 팀