4월 밸런스 조정
밸런스 업데이트 - 4월 6일
하향 조정 ⬇️
히어로 고블린
생성 위치가 1타일 뒤로 이동
히어로 고블린에게 남자가 너무 붙어 다니면 매력이 없다는 사실을 귀띔해 주었습니다. 이제 깃발이 타워에서 조금 더 멀리 배치되는 만큼 충분히 대처할 수 있겠죠.
히어로 얼음 골렘
넉백 제거
히어로 얼음 골렘은 감속과 빙결 효과만으로도 충분히 다재다능한 친구입니다. 따뜻한 봄이 찾아왔고 밀쳐내기 효과도 사라졌으니 이젠 눈보라도 두렵지 않아요!
히어로 기사
도발 적용 가능 시간: 0.7초 → 0.1초
히어로 기사의 능력은 이후에 배치된 유닛들까지 도발하는 불합리한 상황을 종종 만들어내곤 했죠. 위풍당당 도발을 발동하는 순간, 아레나에 존재하는 유닛에게만 효과가 적용되도록 변경했습니다.
히어로 마법 아처
능력 비용: 1 엘릭서 → 2 엘릭서
큰 힘에는 큰 책임이 따르지만, 히어로 마법 아처에게는 적용되지 않고 있었죠. 능력 비용을 늘렸으니 앞으로는 조금 더 신중하게 사용해야 할 것입니다!
히어로 메가 미니언
배치 시 능력 사용 지연: 0초 → 1.5초
히어로 메가 미니언은 배치 직후 목표물을 공격해 상대가 대처할 틈조차 주지 않았습니다. 첫 공격에 약간의 지연 시간을 추가했으니 조금 더 여유롭게 막아낼 수 있을 거예요!
로얄 고스트 진화
영혼 병사 생성 피해량: 204 → 81(-60%)
영혼 병사 피해량: 102 → 81(-20%)
로얄 고스트 진화의 영혼 병사들은 범용성 덕분에 어떠한 덱에서도 활약할 여지가 있습니다. 영혼 병사의 피해량이 줄어든 만큼 아레나가 귀신의 집처럼 보이지 않길 바라고 있어요.
해골 통 진화
데스 피해량: 220 → 192(-13%)
해골 통 진화는 적절한 대처 방법이 없을 때 꽤 치명적인 피해를 주고 있었습니다. 통이 2개인 만큼 하향 효과도 2배일까요? 아무튼 너무 골치 아파하지 않아도 될 겁니다.
해골 돌격병 진화
유닛 대상 광역 피해량: 258 → 192(-26%)
해골 돌격병은 저렴한 엘릭서 비용에 비해 무지막지한 활용도를 자랑합니다. 공격에서 활약하는 건 매우 바람직하지만, 방어 시에도 활약하는 건 좀 심했죠. 유닛에게 주는 데스 피해량을 하향했으니 선택과 집중이 필요한 순간입니다.
대포
피해량: 212 → 202(-5%)
대포는 상대의 유닛을 효율적으로 제압하는 데 있어서 최고의 활용도를 보여주고 있습니다. 앞으로는 딱 3엘릭서만큼만 활약할 수 있게 피해량을 소폭 감소시켰으니, 수비할 때 너무 대포에만 의존하지는 않는 게 좋겠네요.
낚시꾼
감속 지속 시간 제거
낚시꾼은 그동안 로얄 자이언트가 핵심 카드로 활약할 수 있도록 든든하게 받쳐주던 조력자였죠. 감속 효과를 삭제했으니 그동안 맡아오던 '킹메이커'의 역할도 슬슬 내려놓을 때가 되었습니다.
고블린 오두막
생성 속도: 2.1초 → 2.2초(-5%)
고블린 오두막의 창 고블린들은 아레나가 자기 집인 것처럼 편하게 지내고 있죠. 생성 속도를 조절하여 아레나에서 긴장의 끈을 놓을 수 없게 만들어주려고 합니다.
수상한 수풀
수상한 수풀 사정거리: 근거리 → 장거리
수상한 수풀은 종종 예측 불가능한 사고를 일으키곤 했습니다. 매복 고블린이 이상한 순간에 튀어나와서 제때 처리를 못 하는 경우도 있었고 수비 유닛에 밀려 역으로 건물에 바짝 붙어버리는 대참사가 일어나곤 했었죠. 사정거리 조정을 통해 상호 작용이 명확해질 테니 더 이상 걱정하지 마세요!
상향 조정 ⬆️
로켓병
발사체 속도 증가
로켓병이 발사하는 로켓은 너무나 느린 탓인지 빗나가는 경우가 허다했습니다. 투사체 속도가 조금 빨라졌으니 목표물을 못 맞추는 일이 줄어들면 좋겠어요!
해골 드래곤
광역 피해 반경: 0.8타일 → 1.5타일(+88%) ▲
공격 속도: 1.9초 → 2초(+5%) ▼
해골 드래곤의 공격 범위는 다른 광역 공격 유닛들에 비해 귀여운 수준이었죠. 앞으로는 다른 카드와 어깨를 나란히 할 수 있도록 공격 범위를 2배 가까이 증가시켰습니다.
버그 수정 🐛
룬 자이언트
히어로 마법 아처의 트리플 샷에 피해량 보너스가 더 이상 적용되지 않음
히어로 마법 아처의 '트리플 샷' 능력이 여러 개의 투사체를 발사하는 다른 공격과 동일하게 작동하도록 변경됩니다.
명심하세요! 모든 카드는 11레벨로 조정됩니다. 카드의 기본 형태에 변화가 적용될 시, 해당 카드의 진화 및 히어로 형태에도 대체로 영향을 줍니다.
그럼, 아레나에서 뵙겠습니다.
클래시 로얄 팀