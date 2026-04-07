대포는 상대의 유닛을 효율적으로 제압하는 데 있어서 최고의 활용도를 보여주고 있습니다. 앞으로는 딱 3엘릭서만큼만 활약할 수 있게 피해량을 소폭 감소시켰으니, 수비할 때 너무 대포에만 의존하지는 않는 게 좋겠네요.