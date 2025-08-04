8월 밸런스 조정
하향 조정 ⬇️
대포 사수
공격 속도: 2.4초 -> 2.1초(-13%)
피해량: 386 -> 320(-17%)
단검 공작부인
공격 속도: 0.45초 -> 0.5초(11%)
로얄 셰프
최소 조리 시간: 21초 -> 23초(9%)
최대 조리 시간: 35초 -> 38초(10%)
타워 유닛은 상위권 구간에서 자주 보이는 덱의 핵심으로 단단히 자리 잡았습니다. 하지만 특정 덱을 상대로 지나치게 강한 모습을 보여주고 있어서 전체적인 하향을 진행하려고 합니다.
거대 눈덩이 진화
구르기 지속 시간: 1.25초 -> 0.75초(-40%)
한참 뒤에 배치된 유닛도 거대 눈덩이 진화에게 휩쓸리는 경우가 종종 있습니다. 구르는 지속 시간을 하향해서 유닛이 거대 눈덩이에 휩쓸리는 시간을 줄였습니다.
해골 통 진화
데스 피해량: 256 -> 238(-7%)
해골 통 진화가 건물과 소형 마법을 사용하는 덱을 상대로 우위를 점할 수 있도록 높은 데스 피해량을 주었지만, 낮은 HP를 가진 유닛에게는 너무나도 위협적이어서 어느 정도 하향이 필요하다고 판단했습니다.
광부
공격 속도: 1.2초 -> 1.3초(8%)
광부가 자기를 막으러 온 유닛들을 반대로 처치해 버리는 이상한 상황이 벌어지고 있습니다. 이를 막기 위해 공격 속도는 하향했지만, 다른 유닛을 지원하는 역할은 변함없으니 안심하세요.
분노 마법
피해량: 148 -> 179(21%)
지속 시간: 5.5초 -> 4.5초(-18%)
분노 마법의 긴 지속 시간은 대규모 공격을 방어하기 어렵게 만드는 주된 원인이었습니다. 지속 시간을 하향하는 대신 피해량을 상향하여 마법 카드로서의 활용도는 유지하면서, 막을 수 없는 공격은 줄어들기를 바랍니다. 다만, 나무꾼의 밸런스는 만족스럽기 때문에 처치될 때 쏟아지는 분노 마법의 지속 시간은 5.5초로 유지하려 합니다.
창 고블린
사정거리: 5.5타일 -> 5타일(-9%)
첫 공격 시점: 0.4초 -> 0.5초(25%)
창 고블린과 고블린 갱이 타워를 조금씩 갉아먹는 역할을 훌륭하게 수행하고 있었죠. 하지만 이제는 HP가 낮은 창 고블린이 크라운 타워에 피해를 주는 상황은 줄어들게 됩니다.
로켓병
시야 거리: 8.5타일 -> 8타일(-6%)
넉백: 1.5타일 -> 1타일(-33%)
로켓병은 독특한 메커니즘 때문에 움직임을 예측하기 어려워 배치되면 너무 오래 살아남게 되었습니다. 밀쳐냄 효과와 가시거리를 동시에 하향함으로써 불규칙한 움직임을 줄이고자 합니다.
상향 조정 ⬆️
스피릿 엠프레스(비행 버전)
사정거리: 4.5타일 -> 5타일(11%)
HP: 1254 -> 1318(5%)
스피릿 엠프레스(지상 버전)
HP: 1075 -> 1134(5%)
한 카드에 두 가지 형태가 있는 스피릿 엠프레스의 독특한 메커니즘은 기대에 미치지 못하는 모습을 보여주고 있습니다. 다른 유닛들과의 전투에서 더 오래 버틸 수 있도록 두 형태의 HP를 상향하고 공중 형태의 사정거리를 늘렸습니다.
피닉스
크라운 타워 데스 피해량 감소: 70% -> 0%
피닉스는 현재 모든 공중 유닛에게 자리를 빼앗긴 불쌍한 새였습니다. 크라운 타워 데스 피해량 감소를 삭제했으니 앞으로는 보다 위협적인 모습을 보여주면서 잘 활약할 수 있으면 좋겠네요.
골렘
**베이비 골렘 피해량:**48 -> 84(74%)
베이비 골렘은 낮은 피해량 때문에 유저들에게도 외면받고 있습니다.
감전돌이
첫 공격 시점: 1.1초 -> 0.8초(-27%)
감전돌이는 별 힘을 쓰지 못하고 처치되는 경우가 너무 많았습니다. 첫 공격 시간을 상향해서 더욱 빠르게 반응할 수 있도록 조정했습니다.
미니언 및 미니언 패거리
사정거리: 1.6타일 -> 2.5타일(56%)
미니언과 미니언 패거리는 광역 피해를 상대로 너무 약한 모습을 보여주고 있습니다. 발사체를 사용하는 유닛이라는 점도 명확하지 않았기 때문에, 사정거리를 늘려 원거리 유닛과의 전투에서 더 유리하게 만들고 다시 메타에서 자리를 잡을 수 있도록 돕고자 합니다.
재조정 🔄
마녀 진화
해골 병사당 치유량: 56 -> 76(36%)
다른 해골 병사에게서 얻는 치유량: 56 -> 0(-100%)
마녀 진화는 다른 카드로 소환한 해골 병사를 통해서도 회복하여 특정 덱에서 강점을 발휘하도록 설계되었습니다. 하지만 의도보다 지나치게 강력한 모습을 보여줬죠. 다른 카드로 소환한 해골 병사와의 시너지를 완전히 삭제하는 대신 자신이 소환한 해골 병사로부터 얻는 치유량을 늘리는 방식으로 재조정했습니다.
다트 고블린과 진화
독 구름 지속 시간: 4초 -> 1초(-75%)
공격 속도: 0.7초 -> 0.8초(14%)
피해량: 133 -> 156(17%)
다트 고블린이 너무 자주 보인다고 생각하지 않으신가요? 현재 빅덱을 상대로 너무 강력한 모습을 보여주고 있기 때문에 공격 속도와 독 지속 시간을 하향하는 대신 피해량을 늘렸습니다.
아처 진화
파워 샷 피해량: 215 -> 168(-20%)
파워 샷 사정거리: 4.5타일 -> 4타일(-11%)
피해량: 107 -> 112(5%)
일반 아처는 진화 아처에게 완전히 밀려 빛을 보지 못하고 있습니다. 파워 샷의 피해량을 줄이는 대신 기본 피해량과 파워 샷의 사정거리를 상향해 일반 카드와 진화 카드 간의 격차를 줄이고자 합니다.
고블린 오두막
창 고블린 배치 지연: 1초 -> 0.5초(-50%)
생성 속도: 1.8초 -> 1.9초(6%)
고블린 오두막이 치열한 수비 상황에서 더 빠른 대응이 가능하도록 창 고블린 배치 지연 시간을 줄였습니다. 그 대신 생성 속도를 조정했으니 전체적인 피해량은 이전과 비슷한 수준으로 유지될 겁니다.
아레나에서 뵙겠습니다.
클래시 로얄 팀