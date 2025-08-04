마녀 진화는 다른 카드로 소환한 해골 병사를 통해서도 회복하여 특정 덱에서 강점을 발휘하도록 설계되었습니다. 하지만 의도보다 지나치게 강력한 모습을 보여줬죠. 다른 카드로 소환한 해골 병사와의 시너지를 완전히 삭제하는 대신 자신이 소환한 해골 병사로부터 얻는 치유량을 늘리는 방식으로 재조정했습니다.