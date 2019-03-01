Ao longo do fim de semana, alguns dos nossos criadores de conteúdo favoritos do Royale vão fazer torneios ao vivo em seus canais!



Jogue nestes torneios para ganhar um Emote EXCLUSIVO, que só pode ser ganho este ano jogando estes torneios! Os streamers também estarão dando esses Emotes para os espectadores - então, certifique-se de entrar e fazer com que sua voz seja ouvida!

CALENDÁRIO DAS STREAMS (tempo em BRT)



Sábado 2 de Março

10:00 - 13:00 Artube Clash

14:00 - 17:00 Bruno Clash

Domingo 3 de Março

14:00 - 17:00 Decow do Canal

17:00 - 20:00 Guzzo Clash

Todos os Emotes e Prêmios serão entregues nos próximos 7 dias!