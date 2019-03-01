É o nosso 3º Aniversário!
JUNTE-SE À CELEBRAÇÃO!
Foram 3 anos incríveis de Clash Royale, e nós temos alguns eventos emocionantes acontecendo durante o nosso fim de semana de aniversário!
Assista a torneios ao vivo e ganhe um EMOTE EXCLUSIVO!
Ao longo do fim de semana, alguns dos nossos criadores de conteúdo favoritos do Royale vão fazer torneios ao vivo em seus canais!
Jogue nestes torneios para ganhar um Emote EXCLUSIVO, que só pode ser ganho este ano jogando estes torneios! Os streamers também estarão dando esses Emotes para os espectadores - então, certifique-se de entrar e fazer com que sua voz seja ouvida!
CALENDÁRIO DAS STREAMS (tempo em BRT)
Sábado 2 de Março
10:00 - 13:00 Artube Clash
14:00 - 17:00 Bruno Clash
Domingo 3 de Março
14:00 - 17:00 Decow do Canal
17:00 - 20:00 Guzzo Clash
Todos os Emotes e Prêmios serão entregues nos próximos 7 dias!
Novo Desafio!
Nós temos o nosso 3º Desafio de Aniversário acontecendo agora mesmo na aba Eventos!
Jogue com decks antigos e novos de Retro Royale para Modern Royale!
Obrigado por nos ajudar a celebrar 3 anos!
<3,
Equipe do Clash Royale