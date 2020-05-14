14/05/2020
Blog – Clash Royale
10 anos da Supercell!
10 Anos. 5 Jogos.
Milhões de jogadores.
Bilhões de momentos inesquecíveis.
Do fundo do nosso coração, queremos agradecer a todos os jogadores por terem feito esta primeira década uma CELEBRAÇÃO!
Leia mais! (em inglês)
Emote Exclusivo do 10º Aniversário!
Ganhe 10 Coroas para coletar este Emote Exclusivo do Rei. Fácil!
Só estará disponível durante a celebração do nosso 10º Aniversário portanto não se esqueça de o coletar.
Também temos itens grátis em outros jogos da Supercell - colete todos!