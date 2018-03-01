2º Aniversário Clash Royale!
Amanhã, sexta-feira, dia 2 de março, o Clash Royale faz dois aninhos! A comemoração deste ano vem com um evento especial: o "Desafio de Aniversário", estrelando cartas novas e cartas antigas... E, claro, como não poderia faltar, teremos presentes de aniversário!
O Desafio de Aniversário será do dia 2 a 5 de março:
Fase 1 - Royale Retrô:
Jogue apenas com as cartas originais que estavam disponíveis
no
lançamento beta do jogo!
Fase 2 - Royale Moderno:
Jogue com as cartas disponíveis
depois
do lançamento beta do jogo!
E não se esqueça de visitar a loja neste fim de semana para coletar sua aceleração do ouro da vitória grátis, além de outros presentinhos que esperam por você!
UM MUITO OBRIGADO a TODOS que, há dois anos, jogam o Clash Royale conosco! Vocês podem achar que já viram de tudo no Clash Royale, mas ainda tem muito mais pela frente! E não deixem de nos contar o que vocês querem ver! Deixem suas opiniões em nossas redes sociais, reddit ou Discord (em inglês)!
Nos vemos na arena!
Equipe do Clash Royale