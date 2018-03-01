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1/03/2018
Blog – Clash Royale

2º Aniversário Clash Royale!

Amanhã, sexta-feira, dia 2 de março, o Clash Royale faz dois aninhos! A comemoração deste ano vem com um evento especial: o "Desafio de Aniversário", estrelando cartas novas e cartas antigas... E, claro, como não poderia faltar, teremos presentes de aniversário!

O Desafio de Aniversário será do dia 2 a 5 de março:

  • Fase 1 - Royale Retrô:

     Jogue apenas com as cartas originais que estavam disponíveis 

    no

    lançamento beta do jogo!

  • Fase 2 - Royale Moderno:

     Jogue com as cartas disponíveis 

    depois

     do lançamento beta do jogo!

E não se esqueça de visitar a loja neste fim de semana para coletar sua aceleração do ouro da vitória grátis, além de outros presentinhos que esperam por você!

UM MUITO OBRIGADO a TODOS que, há dois anos, jogam o Clash Royale conosco! Vocês podem achar que já viram de tudo no Clash Royale, mas ainda tem muito mais pela frente! E não deixem de nos contar o que vocês querem ver! Deixem suas opiniões em nossas redes sociaisreddit ou Discord (em inglês)!

Nos vemos na arena! 
Equipe do Clash Royale