Amanhã, sexta-feira, dia 2 de março, o Clash Royale faz dois aninhos! A comemoração deste ano vem com um evento especial: o "Desafio de Aniversário", estrelando cartas novas e cartas antigas... E, claro, como não poderia faltar, teremos presentes de aniversário!

O Desafio de Aniversário será do dia 2 a 5 de março: