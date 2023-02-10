REPAGINAÇÃO DAS TEMPORADAS

Nosso objetivo é deixar as temporadas mais interessantes para os jogadores e oferecer mais formas de liberar o progresso desejado.



Atualização do Pass Royale



Vamos atualizar e melhorar o Pass Royale! Além de uma mudança na aparência, também vamos oferecer opções variadas para nossos diversos jogadores. A variedade de recompensas vai aumentar!



Melhoria na aba de Eventos



Como parte da repaginação das temporadas, queremos que a aba de Eventos seja mais relevante, com Desafios mais envolventes e recompensas melhores.



Também queremos que os modos de jogo que viraram sucesso na comunidade fiquem na aba de Eventos para ter uma vida mais longa. Imagine poder jogar com o Superarqueiro Mágico a qualquer hora, em qualquer lugar!



Moeda e Loja da Temporada



"Moeda" e "Loja" não são as palavras preferidas dos jogadores.



Mas achamos que vocês vão gostar!



Recebemos vários comentários de que as recompensas dos Eventos são um tanto quanto... poucas.



Nosso plano é criar uma nova Moeda sazonal, obtida ao jogar nos Desafios, para ser usada na Loja sazonal nos Itens de sua escolha.



Chega de ganhar só um Baú de Ouro por 8 vitórias, agora você poderá escolher como jogar e progredir!

