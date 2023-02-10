2023 ROADMAP
O ano já está a todo vapor, então queremos compartilhar com vocês no que estamos trabalhando e o que temos planejado para os próximos 6 meses.
Em breve no jogo:
REPAGINAÇÃO DAS TEMPORADAS
Nosso objetivo é deixar as temporadas mais interessantes para os jogadores e oferecer mais formas de liberar o progresso desejado.
Atualização do Pass Royale
Vamos atualizar e melhorar o Pass Royale! Além de uma mudança na aparência, também vamos oferecer opções variadas para nossos diversos jogadores. A variedade de recompensas vai aumentar!
Melhoria na aba de Eventos
Como parte da repaginação das temporadas, queremos que a aba de Eventos seja mais relevante, com Desafios mais envolventes e recompensas melhores.
Também queremos que os modos de jogo que viraram sucesso na comunidade fiquem na aba de Eventos para ter uma vida mais longa. Imagine poder jogar com o Superarqueiro Mágico a qualquer hora, em qualquer lugar!
Moeda e Loja da Temporada
"Moeda" e "Loja" não são as palavras preferidas dos jogadores.
Mas achamos que vocês vão gostar!
Recebemos vários comentários de que as recompensas dos Eventos são um tanto quanto... poucas.
Nosso plano é criar uma nova Moeda sazonal, obtida ao jogar nos Desafios, para ser usada na Loja sazonal nos Itens de sua escolha.
Chega de ganhar só um Baú de Ouro por 8 vitórias, agora você poderá escolher como jogar e progredir!
E mais uma coisa que vamos fazer:
Nova jogabilidade
Esta é a a atualização mais importante e mais empolgante. Não vemos a hora de mostrar para vocês, mas temos que esperar um pouco antes de revelar mais informações.
Já podemos adiantar que vamos adicionar mais uma camada de complexidade no Clash Royale com novos poderes para as suas Cartas preferidas.
Essa nossa jogabilidade virá lado a lado do novo Nível de Cartas (15) e entrará em vigor para todas as Cartas já no lançamento.
E É ISSO!
Ou não... Planejamos mais recursos e coisas bacanas para o ano, mas na primeira metade é isso que se pode esperar!
Ressaltamos que tudo que dissemos aqui está nos estágios iniciais de desenvolvimento e pode mudar.
Caso tenha ideias ou queira dar sua opinião, apareça nas nossas redes sociais:
Nos vemos na Arena!
Equipe do Clash Royale