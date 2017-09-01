Nós recentemente nos sentamos para responder ás perguntas dos nossos fãs num P&R do Reddit e revelamos um pouco sobre o novo update…

Nós sabemos que você está ocupado jogando Clash Royale, então aqui está uma pequena lista de todos os detalhes de atualização revelados no P&R do Reddit. Curta!

P: Quão perto estamos de uma grande atualização?

R: Estamos a apontar para o início de outubro :)

P: Podem nos dar algum teaser? ;)

R: NOVO MODO DE JOGO, TAREFAS, ALGO CASUAL.

P: Quando vão lançar as 2 últimas cartas e que cartas serão lançadas na próxima atualização

R: Estamos com o objetivo de lançar uma carta nova por mês, então a próxima carta provavelmente irá sair no final de setembro.

Nós ainda não decidimos que cartas estarão na próxima atualização, mas temos estado tentando com a ideia do fantasma novamente!

P: Haverá algum modo 1v1 não rankeado onde você pode experimentar decks com jogadores reais em vez do campo de treino? Mais, algum plano para os desafios diários/tarefas/missões?

R: Não há planos para um 1v1 não rankeado. Nós entendemos e, como jogadores, sentimos o estresse dos jogos rankeados que vem com o 1v1, e nós desenhamos deliberadamente o 2v2 para ser um alívio da tensão do 1v1. Nós também temos mais novidades chegando na próxima atualização para dar mais alternativas casuais ao 1v1.

Ok, podemos dar um pequeno spoiler ... Temos um novo modo de jogo que é VASTAMENTE diferente de todos os outros. É o modo 2v2 favorito da equipe do jogo.

P: Vocês vão lançar uma nova arena ou vocês tentarão concentrar-se em diferentes desafios para o jogo?

R: Atualmente estamos trabalhando numa nova arena!

P: A tela de introdução será alterada?

R: Sim, definitivamente. Atualmente, está sendo trabalhada (poderá ser introduzida na próxima atualização).

P: Os Podcasts do Clash Royale foram a primeira vez que a Supercell realmente abriu as cortinas sobre o processo de desenvolvimento, e eu pessoalmente adorei ter uma ideia sobre o misterioso funcionamento interno da equipe…Quando poderemos esperar outro Podcast?

R: Fico feliz em saber que você está curtindo a Radio Royale! O próximo episódio da Radio Royale será no final de Setembro com foco na próxima atualização

E é tudo por agora! Veja Clashroyaledicas para mais perguntas e respostas da nossa equipe!

Fique atento ás próximas novidades,

Equipe Clash Royale