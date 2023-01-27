A CLASH ROYALE LEAGUE ESTÁ DE VOLTA!
O ano começa e traz a Clash Royale League de novo!
A Clash Royale League está de volta para mais um ano de competição de alto nível! Seu coração está pronto para o melhor ano da CRL?
Com um novo formato, partidas épicas e um total de 1,3 milhões de dólares em jogo, a Clash Royale League deste ano será melhor do que nunca!
Em 2023, decidimos reunir o melhor dos formatos de 2021 e 2022 para criar algo incrível.
Agora, o foco é a acessibilidade, para que a consistência e a excelência de todos sejam recompensadas! O que isso significa? Bem, vamos diretos ao ponto!
As Competições Mensais estão de volta!
Uma das partes preferidas da CRL de 2021 foram as competições mensais. Ouvimos sua opinião, e elas estão de volta!
A partir de Março, os 1.000 melhores jogadores da Rota das Lendas dessa temporada poderão disputar uma Classificatória Mensal até restarem 8 jogadores para a Final Mensal. Ao longo do ano, um total de 7 Competições Mensais serão disputadas no portal do torneio do jogo.
O prêmio em dinheiro será distribuído, os jogadores ganharão pontos e Ingressos Dourados. Com isso, partidas épicas revelarão novas lendas de Clash Royale.
Ingressos Dourados e Pontos
O que é preciso fazer para chegar à Final Mundial? Você tem duas opções: Ingressos Dourados ou uma determinada quantidade de pontos. Cada vencedor da Final Mensal receberá um Ingresso Dourado para a Final Mundial.
Ou seja, após 7 Competições Mensais, 7 vencedores garantirão uma vaga para disputar o título de Campeão Mundial.
Caso algo dê errado numa batalha decisiva, não se preocupe! Se alcançar as etapas posteriores das Competições Mensais, você poderá ganhar pontos especiais.
Reservamos 7 vagas extras na Final Mundial para os jogadores mais persistentes que não conseguiram vencer a Final Mensal.
Final Mundial
Com certeza o ano não seria inesquecível sem uma Final Mundial, não é? Ao longo dos 7 meses de competição, teremos 14 jogadores classificados para a Final Mundial.
Eles se juntarão a dois jogadores da China para formar os 16 melhores jogadores do mundo e para provar do que são capazes na Arena, na luta pelo título de Campeão Mundial.
Marque na sua agenda: a Final Mundial será de 24 a 26 de Novembro!