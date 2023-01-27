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27/01/2023
Blog – Clash Royale

A CLASH ROYALE LEAGUE ESTÁ DE VOLTA!

O ano começa e traz a Clash Royale League de novo!

A Clash Royale League está de volta para mais um ano de competição de alto nível! Seu coração está pronto para o melhor ano da CRL?

Com um novo formato, partidas épicas e um total de 1,3 milhões de dólares em jogo, a Clash Royale League deste ano será melhor do que nunca!

Em 2023, decidimos reunir o melhor dos formatos de 2021 e 2022 para criar algo incrível.

Agora, o foco é a acessibilidade, para que a consistência e a excelência de todos sejam recompensadas! O que isso significa? Bem, vamos diretos ao ponto!

Video

As Competições Mensais estão de volta!

Uma das partes preferidas da CRL de 2021 foram as competições mensais. Ouvimos sua opinião, e elas estão de volta!

A partir de Março, os 1.000 melhores jogadores da Rota das Lendas dessa temporada poderão disputar uma Classificatória Mensal até restarem 8 jogadores para a Final Mensal. Ao longo do ano, um total de 7 Competições Mensais serão disputadas no portal do torneio do jogo.

O prêmio em dinheiro será distribuído, os jogadores ganharão pontos e Ingressos Dourados. Com isso, partidas épicas revelarão novas lendas de Clash Royale.

Ingressos Dourados e Pontos

O que é preciso fazer para chegar à Final Mundial? Você tem duas opções: Ingressos Dourados ou uma determinada quantidade de pontos. Cada vencedor da Final Mensal receberá um Ingresso Dourado para a Final Mundial.

Ou seja, após 7 Competições Mensais, 7 vencedores garantirão uma vaga para disputar o título de Campeão Mundial.

Caso algo dê errado numa batalha decisiva, não se preocupe! Se alcançar as etapas posteriores das Competições Mensais, você poderá ganhar pontos especiais.

Reservamos 7 vagas extras na Final Mundial para os jogadores mais persistentes que não conseguiram vencer a Final Mensal.

Final Mundial

Com certeza o ano não seria inesquecível sem uma Final Mundial, não é? Ao longo dos 7 meses de competição, teremos 14 jogadores classificados para a Final Mundial.

Eles se juntarão a dois jogadores da China para formar os 16 melhores jogadores do mundo e para provar do que são capazes na Arena, na luta pelo título de Campeão Mundial.

Marque na sua agenda: a Final Mundial será de 24 a 26 de Novembro!

Fique por dentro!

Alguns detalhes importantes ainda não foram anunciados. Para saber mais sobre as regras, cronogramas, como assistir e muito mais, confira a aba de e-sports do jogo. Siga também nosso Twitter e nosso Instagram para não perder nada!

Nos vemos na Arena!

Equipe de e-sports do Clash Royale