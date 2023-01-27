A Clash Royale League está de volta para mais um ano de competição de alto nível! Seu coração está pronto para o melhor ano da CRL?



Com um novo formato, partidas épicas e um total de 1,3 milhões de dólares em jogo, a Clash Royale League deste ano será melhor do que nunca!



Em 2023, decidimos reunir o melhor dos formatos de 2021 e 2022 para criar algo incrível.



Agora, o foco é a acessibilidade, para que a consistência e a excelência de todos sejam recompensadas! O que isso significa? Bem, vamos diretos ao ponto!