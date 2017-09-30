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30/09/2017
Blog – Clash Royale

Apresentando: 2v2 Touchdown

Touchdown 2v2 é um novo modo de jogo que vem para o Clash Royale na próxima atualização.

Aqui está tudo o que precisa de saber:

  • Veja como é a Arena Touchdown:

  • Não há torres! Cada equipa tem uma zona final que precisa  defender. As coroas são obtidas ao chegar com uma tropa à zona final do seu oponentes. 

  • As batalhas duram 3 minutos. A primeira equipe a marcar 3 Touchdowns ganha.

  • Em caso de empate, há 3 minutos de morte súbita onde o próximo touchdown vence o jogo!

  • Escolham os seus decks no início de cada batalha. 

  • 2v2 Touchdown estará disponível para jogar como uma série de desafios assim que a atualização das Missões Épicas tenha sido lançada!


Assista ao Torneio Touchdown agora para ver a jogabilidade!

Nos vemos na Arena,

Equipe Clash Royale