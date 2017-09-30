30/09/2017
Blog – Clash Royale
Apresentando: 2v2 Touchdown
Touchdown 2v2 é um novo modo de jogo que vem para o Clash Royale na próxima atualização.
Aqui está tudo o que precisa de saber:
Veja como é a Arena Touchdown:
Não há torres! Cada equipa tem uma zona final que precisa defender. As coroas são obtidas ao chegar com uma tropa à zona final do seu oponentes.
As batalhas duram 3 minutos. A primeira equipe a marcar 3 Touchdowns ganha.
Em caso de empate, há 3 minutos de morte súbita onde o próximo touchdown vence o jogo!
Escolham os seus decks no início de cada batalha.
2v2 Touchdown estará disponível para jogar como uma série de desafios assim que a atualização das Missões Épicas tenha sido lançada!
Assista ao Torneio Touchdown agora para ver a jogabilidade!
Nos vemos na Arena,
Equipe Clash Royale