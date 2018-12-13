13/12/2018
Blog – Clash Royale
Apresentando Brawl Stars!
Batalhas agitadas multijogador dos mesmos criadores de Clash Royale e Clash of Clans!
Batalhe com seus amigos ou sozinho em inúmeros modos de jogo, em menos de três minutos!
Junte-se a um bando ou crie um com seus amigos para compartilhar estratégias e lutar.
Desbloqueie e melhore vários Brawlers poderosos com superataques fenomenais.
Colecione visuais únicos para se destacar e tirar onda no campo de batalha.
Desbloqueie um visual exclusivo em Brawl Stars! Conecte o BRAWL STARS ao Supercell ID para desbloquear o Barley e um visual de 'Mago' exclusivo no jogo!