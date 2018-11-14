14/11/2018
Blog – Clash Royale
Apresentando Brawl Stars!
Batalhas multiplayer em ritmo acelerado dos criadores do Clash Royale e Clash of Clans!
Batalhe com amigos ou solo através de uma variedade de modos de jogos em menos de três minutos!
Junte-se ou crie uma Banda com amigos para compartilhar táticas e batalhar juntos.
Desbloqueie e atualize dezenas de Brawlers poderosos com super habilidades demolidoras.
Colecione skins exclusivas para se destacar e se exibir na arena.
Pré-registre-se agora para ter a chance de obter a skin STAR SHELLY SKIN exclusiva no BRAWL STARS no seu lançamento!
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Veja o website para mais informação. Brawl Stars não vai estar disponível no lançamento no Irão ou na China.