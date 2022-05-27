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27/05/2022
Blog – Clash Royale

ATAQUE DOS CLONES: Saiba tudo sobre a Qualificatória Mensal!

Preparados para a glória? 🏆

Os Torneios de Comunidade foram triunfais e já temos o nosso Campeão!

Desce um pouquinho a tela pra saber TUDO sobre a Etapa de Maio do Triunfo Royale e se prepare para a próxima edição! ⬇️

E começou o Triunfo Royale: um Torneio de Clash Royale diferente de todos os outros!

Alguma vez já imaginaram jogar literalmente ao lado do seu Criador de Conteúdo favorito e ainda explorarem todas as outras possibilidades que existem no Royale?

O TRIUNFO é dividido em 7 Etapas Mensais. O Evento, que juntará Criadores de Conteúdo e Comunidade em batalhas 2v2, contará ainda com uma Grande Final Surpresa!

⚠️ Não esqueça também de entrar no Discord do Torneio para ficar sabendo primeiro de todas as atualizações 👉 https://discord.gg/rCb6a8XZqM

🪞Damos início à história de uma nova Era competitiva do cenário brasileiro de Clash Royale com a Etapa Mensal de Maio do Triunfo Royale: Ataque dos Clones! 🪞

Tivemos uma verdadeira Guerra de Spam!

Foram 4 possibilidades de Decks predefinidos para os jogadores nessa Etapa Mensal. Cada um deles incluiu Feitiço de Clone e Espelho, e a Comunidade escolheu através de Enquete no Chat qual deck seria jogado para cada uma das Chaves do Torneio 2v2. 🔥

Classificatórias da Comunidade

➡️ Nas sete Etapas Mensais, os 16 Criadores de Conteúdo inscritos de cada mês serão responsáveis por abrir 1 Torneio de 1000 jogadores cada.

O primeiro classificado de cada Torneio se junta a esse Criador de Conteúdo e compete lado a lado no Triunfo Royale, com a chance de levar muitos prêmios para casa!

Verifique abaixo os Criadores participantes de Maio ⬇️

Como e onde participar?

Os Torneios de Comunidade dessa Etapa já acabaram! Fique atento para participar nas próximas Etapas Mensais!

📆 Dia 30/05 (segunda-feira)

⏰ Início dos Torneios: 20hrs BRT > Encerramento: 22hrs BRT

👉 As Tags dos Torneios estão aqui! Verifique a lista abaixo:

⚠️ Mais informações sobre as transmissões das Qualificatórias Mensais abaixo!

Caso não consiga se classificar em uma Etapa, não se preocupe: você sempre terá mais chances no futuro. Mesmo não participando como concorrente, você também terá a oportunidade de participar como espectador e ganhar prêmios por meio do Chat da Live quando a Qualificatória Mensal do Ataque dos Clones começar!

A comunidade ainda terá a chance de influenciar cada uma das Etapas com diversas decisões interativas que poderão mudar o curso da Competição, como modos de jogo, Decks, banimentos e obrigatoriedade de Cartas.

Além disso, teremos outras interações passíveis de prêmios para quem está assistindo às transmissões.

Qualificatórias Mensais

👉 As lives das Qualificatórias Mensais ficaram por conta dos gigantes Kennedy Clash, Decow do Canal e Allan Franzotti!

  • OITAVAS E QUARTAS DE FINAL

📆 1 de junho
20:00 BRT
📺 Allan Franzotti + Kennedy Clash

  • FINAL MENSAL

📆 2 de junho
 20:00 BRT
📺 Kennedy Clash + Allan Franzotti


👉 A Merch Box ou Pass Royale do 2º ao 4º lugar poderão ser resgatadas pelo próprio Criador de Conteúdo ou destinadas para giveaway. Ou o Criador, caso queira, poderá fazer giveaway de ambos os prêmios.
👉 Toda a premiação de Emotes deverá ser destinada para Giveaway da Comunidade.
👉 O Máximo de Merch Boxes resgatadas por um criador de conteúdo é de 2 em toda a competição, exceto pelo prêmio final. Ou seja, caso o Criador ganhe mais de 2 Etapas Mensais, terá de destinar as demais Merch Boxes para Giveaway.

Vai ficar de fora do MAIOR evento de Clash Royale voltado exclusivamente à comunidade brasileira?
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#TriunfoRoyale22

Nos vemos em duplas na Arena! 👑