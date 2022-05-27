ATAQUE DOS CLONES: Saiba tudo sobre a Qualificatória Mensal!
Preparados para a glória? 🏆
Os Torneios de Comunidade foram triunfais e já temos o nosso Campeão!
Desce um pouquinho a tela pra saber TUDO sobre a Etapa de Maio do Triunfo Royale e se prepare para a próxima edição! ⬇️
E começou o Triunfo Royale: um Torneio de Clash Royale diferente de todos os outros!
Alguma vez já imaginaram jogar literalmente ao lado do seu Criador de Conteúdo favorito e ainda explorarem todas as outras possibilidades que existem no Royale?
O TRIUNFO é dividido em 7 Etapas Mensais. O Evento, que juntará Criadores de Conteúdo e Comunidade em batalhas 2v2, contará ainda com uma Grande Final Surpresa!
⚠️ Não esqueça também de entrar no Discord do Torneio para ficar sabendo primeiro de todas as atualizações 👉 https://discord.gg/rCb6a8XZqM
🪞Damos início à história de uma nova Era competitiva do cenário brasileiro de Clash Royale com a Etapa Mensal de Maio do Triunfo Royale: Ataque dos Clones! 🪞
Tivemos uma verdadeira Guerra de Spam!
Foram 4 possibilidades de Decks predefinidos para os jogadores nessa Etapa Mensal. Cada um deles incluiu Feitiço de Clone e Espelho, e a Comunidade escolheu através de Enquete no Chat qual deck seria jogado para cada uma das Chaves do Torneio 2v2. 🔥
Classificatórias da Comunidade
➡️ Nas sete Etapas Mensais, os 16 Criadores de Conteúdo inscritos de cada mês serão responsáveis por abrir 1 Torneio de 1000 jogadores cada.
O primeiro classificado de cada Torneio se junta a esse Criador de Conteúdo e compete lado a lado no Triunfo Royale, com a chance de levar muitos prêmios para casa!
Verifique abaixo os Criadores participantes de Maio ⬇️
Como e onde participar?
Os Torneios de Comunidade dessa Etapa já acabaram! Fique atento para participar nas próximas Etapas Mensais!
📆 Dia 30/05 (segunda-feira)
⏰ Início dos Torneios: 20hrs BRT > Encerramento: 22hrs BRT
👉 As Tags dos Torneios estão aqui! Verifique a lista abaixo:
Artube Clash: #2QVVURPL
Garotas no Controle (Marcinha): #2JRL0QJQ
Nery: #2PUQUY82
Decow do Canal: #2PRJQY99
Bielvinis: #2JRLOROC
Lucas X Gamer: #2YLYCLY8
Fepa CR: #2QVUG2YC
Joga na Tela (JoE): #2JRLOY2V
Nizllew: #2JR9VJ8Y
Nando Clash: #2PUG02VG
Renangui Clash: #2JRQQUCC
Jumper Play: #2PRCRGLJ
Pedro TM CR: #2QVUQCLV
Cortes Clash Royale: #2QVU2YYP
Nerd Clash TV: #2YLQLYR2
BigJaspTV: #2QVVGJLQ
⚠️ Mais informações sobre as transmissões das Qualificatórias Mensais abaixo!
Caso não consiga se classificar em uma Etapa, não se preocupe: você sempre terá mais chances no futuro. Mesmo não participando como concorrente, você também terá a oportunidade de participar como espectador e ganhar prêmios por meio do Chat da Live quando a Qualificatória Mensal do Ataque dos Clones começar!
A comunidade ainda terá a chance de influenciar cada uma das Etapas com diversas decisões interativas que poderão mudar o curso da Competição, como modos de jogo, Decks, banimentos e obrigatoriedade de Cartas.
Além disso, teremos outras interações passíveis de prêmios para quem está assistindo às transmissões.
Qualificatórias Mensais
👉 As lives das Qualificatórias Mensais ficaram por conta dos gigantes Kennedy Clash, Decow do Canal e Allan Franzotti!
OITAVAS E QUARTAS DE FINAL
📆 1 de junho
⏰ 20:00 BRT
📺 Allan Franzotti + Kennedy Clash
FINAL MENSAL
📆 2 de junho
⏰ 20:00 BRT
📺 Kennedy Clash + Allan Franzotti
👉 A Merch Box ou Pass Royale do 2º ao 4º lugar poderão ser resgatadas pelo próprio Criador de Conteúdo ou destinadas para giveaway. Ou o Criador, caso queira, poderá fazer giveaway de ambos os prêmios.
👉 Toda a premiação de Emotes deverá ser destinada para Giveaway da Comunidade.
👉 O Máximo de Merch Boxes resgatadas por um criador de conteúdo é de 2 em toda a competição, exceto pelo prêmio final. Ou seja, caso o Criador ganhe mais de 2 Etapas Mensais, terá de destinar as demais Merch Boxes para Giveaway.
Vai ficar de fora do MAIOR evento de Clash Royale voltado exclusivamente à comunidade brasileira?
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#TriunfoRoyale22
Nos vemos em duplas na Arena! 👑