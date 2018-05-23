Estamos atualizando nossa Política de Privacidade!

Nós nos empenhamos para facilitar a leitura da nossa Política de Privacidade e também conseguimos reduzi-la pela metade! Essa mudança visa simplificar nossas políticas, mas seus dados não serão processados de maneira diferente. Pedimos que reserve alguns minutos para ler nossa nova Política de Privacidade aqui. Ela também está disponível no site supercell.com e nas configurações de nossos jogos.

Após o dia 25 de maio de 2018, o uso do serviço estará sujeito à nova Política de Privacidade.