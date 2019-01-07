Atualização de Balanceamento! (7/1)
A forma como abordamos o balanceamento das cartas no Clash Royale é uma combinação de testes, ouvir a comunidade e ver as estatísticas. Você pode esperar atualizações de balanceamento mensais para manter o jogo bem ajustado e o mais divertido possível.
Nesta atualização de balanceamento, vamos dar uma olhada no Arqueiro Mágico, no Goblin Gigante, no Gelo e mais!
Cura:
O Custo do Elixir diminuiu 3 -> 1, Duração Reduzida 2.5 -> 2, Cura/seg -63%
Arqueiro Mágico:
Primeiro ataque mais rápido
Goblin Gigante:
Pontos de Vida + 3%, Alcance do Goblin Lanceiro Aumentado
Golem:
Empurrão do Dano de Morte do Golemita reduzido.
Gelo:
Dano à Torre -65%
Sparky:
Alcance Aumentado 4,5 -> 5
Aríete de Batalha:
Dano de Carga -11%
Cabana de Bárbaros:
Pontos de Vida -7%
Barril de Bárbaro:
Tempo de Implantação mais lento.
Valquíria:
Velocidade do impacto mais rápida de 1,6 -> 1,5
O Alcance do Sparky foi originalmente anunciado como mudando de 4.5 -> 4.75, mas depois de encontrar inconsistências entre as interações dele, o alcance foi aumentado para 5!
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Confira "o porquê" por detrás dessas mudanças!
Nos vemos na Arena,
Equipe do Clash Royale!