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7/01/2019
Blog – Clash Royale

Atualização de Balanceamento! (7/1)

A forma como abordamos o balanceamento das cartas no Clash Royale é uma combinação de testes, ouvir a comunidade e ver as estatísticas. Você pode esperar atualizações de balanceamento mensais para manter o jogo bem ajustado e o mais divertido possível.

Nesta atualização de balanceamento, vamos dar uma olhada no Arqueiro Mágico, no Goblin Gigante, no Gelo e mais!

Assista ao vídeo!

Video

  • Cura:

    O Custo do Elixir diminuiu 3 -> 1, Duração Reduzida 2.5 -> 2, Cura/seg -63%

  • Arqueiro Mágico:

    Primeiro ataque mais rápido

  • Goblin Gigante:

    Pontos de Vida + 3%, Alcance do Goblin Lanceiro Aumentado

  • Golem:

    Empurrão do Dano de Morte do Golemita reduzido.

  • Gelo:

    Dano à Torre -65%

  • Sparky:

    Alcance Aumentado 4,5 -> 5

  • Aríete de Batalha:

    Dano de Carga -11%

  • Cabana de Bárbaros:

    Pontos de Vida -7%

  • Barril de Bárbaro:

    Tempo de Implantação mais lento.

  • Valquíria:

    Velocidade do impacto mais rápida de 1,6 -> 1,5



    O Alcance do Sparky foi originalmente anunciado como mudando de 4.5 -> 4.75, mas depois de encontrar inconsistências entre as interações dele, o alcance foi aumentado para 5! 

    ⚡️

Confira "o porquê" por detrás dessas mudanças!

Nos vemos na Arena,
Equipe do Clash Royale!