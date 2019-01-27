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27/01/2019
Blog – Clash Royale

Atualização de Janeiro!

NOVA ARENA!

  • Alcance a Cidade Assombrada em 3600 Troféus

  • Arena Lendária mudou-se para 4000 Troféus

  • Todos os baús obtidos em 4000 Troféus e acima agora contêm mais cartas e Ouro!

  • Assista ao

    último episódio da TV Royale

    para mais informações!

NOVA CARTA

DOIS NOVOS MODOS DE JOGO

  • Ano dos Porcos: Os Porcos Reais continuam a gerar para você e seu oponente!

  • Mini Coleção: Crie um deck a partir de uma coleção recém-gerada de 40 cartas!

  • Esteja atento a esses novos modos de jogo que vão aparecer ao longo de Fevereiro!

  • Jogabilidade Ano dos Porcos!

  • Mini Coleção Jogabilidade!

MELHORIAS

  • Trocas serão mais fáceis agora que você pode selecionar até 4 cartas para doar ao iniciar uma Troca (apenas uma será dada)

  • Adicionado a opção para definir "perdas máximas" em torneios privados

  • Torneios privados agora são automaticamente compartilhados no seu bate-papo do Clã

  • Recomendações de Clã agora mostram até 5 Clãs com seus amigos!

BALANCEAMENTO

  • Com a adição da Cidade Assustadora, nós reorganizamos vários desbloqueios de cartas em todas as Arenas - então dê uma olhada para ver se você agora tem acesso a novas cartas!

  • Nota: quaisquer cartas que você já tenha desbloqueadas ainda aparecerão em seus baús :)

Assista ao último episódio da TV Royale!

Esperamos que você goste da Atualização - deixe-nos saber o que você pensa sobre isso aqui! (em inglês)

Vemo-nos na Arena,
A equipe do Clash Royale