Atualização de Janeiro!
NOVA ARENA!
Alcance a Cidade Assombrada em 3600 Troféus
Arena Lendária mudou-se para 4000 Troféus
Todos os baús obtidos em 4000 Troféus e acima agora contêm mais cartas e Ouro!
Assista ao
para mais informações!
NOVA CARTA
Os Destruidores de Muro é um duo ousado de bombardeiros de mergulho perigosos! Chegando em Fevereiro.
DOIS NOVOS MODOS DE JOGO
Ano dos Porcos: Os Porcos Reais continuam a gerar para você e seu oponente!
Mini Coleção: Crie um deck a partir de uma coleção recém-gerada de 40 cartas!
Esteja atento a esses novos modos de jogo que vão aparecer ao longo de Fevereiro!
MELHORIAS
Trocas serão mais fáceis agora que você pode selecionar até 4 cartas para doar ao iniciar uma Troca (apenas uma será dada)
Adicionado a opção para definir "perdas máximas" em torneios privados
Torneios privados agora são automaticamente compartilhados no seu bate-papo do Clã
Recomendações de Clã agora mostram até 5 Clãs com seus amigos!
BALANCEAMENTO
Com a adição da Cidade Assustadora, nós reorganizamos vários desbloqueios de cartas em todas as Arenas - então dê uma olhada para ver se você agora tem acesso a novas cartas!
Nota: quaisquer cartas que você já tenha desbloqueadas ainda aparecerão em seus baús :)
Esperamos que você goste da Atualização - deixe-nos saber o que você pensa sobre isso aqui! (em inglês)
Vemo-nos na Arena,
A equipe do Clash Royale