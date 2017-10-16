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16/10/2017
Blog – Clash Royale

Atualização Opcional

Há uma nova atualização disponível na App Store e na Google Play Store! É uma atualização opcional que inclui os seguintes acertos:

  • Depois de completar um Desafio (como a “Prática Diária”), ou enquanto estiver num Desafio, ainda pode jogar com os seus amigos e colegas de Clã se eles o convidarem para o Desafio deles.

  • Resolvido o problema de tela do Samsung 8/Note (precisa de desabilitar o modo tela cheia nas definições)

  • Resolvido o glitch de arrastar no Touchdown