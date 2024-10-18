ATUALIZAÇÃO DA JORNADA DA RAINHA GOBLIN
A Jornada da Rainha Goblin está chegando ao fim!
O que isso significa? O que acontece com as recompensas não resgatadas? Confira um resumo do que vai rolar nas próximas semanas:
O caminho da Rainha Goblin termina na quarta-feira, 30 de outubro.
Como recompensa de despedida, você receberá um emblema com base no seu progresso.
O que acontece com os Goblins Bebês?
Os Goblins Bebês não serão mais concedidos como recompensas nem em baús. Eles permanecerão na sua coleção, mas, por enquanto, não poderão ser usados.
E o ouro investido neles?
Todo o ouro e os curingas de elite usados para melhorar os Goblins Bebês serão devolvidos.
Um contador indicará o fim da Jornada da Rainha Goblin, permitindo que você acompanhe quanto tempo falta para coletar as recompensas.
Todas as cartas liberadas na Jornada da Rainha Goblin serão transferidas para o Caminho de Troféus:
Goblin Demolidor: arena 12
Arbusto Traiçoeiro: arena 13
Maldição Goblin: arena 14
Máquina Goblin: arena 15
Goblinstein: arena 18