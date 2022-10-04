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4/10/2022
Blog – Clash Royale

Mudanças de Balanceamento: Outubro 2022

As mudanças já estão dentro do jogo!

LISTA DE CARTAS

  • Gangue de Goblins ☝️

  • Golem de Elixir ☝️

  • Canhão 👇

  • Carrinho de Canhão 👇

  • Porcos Reais 👇

  • Mineiro Bombado 👇

  • Morteiro 👇

  • Cabana de Bárbaros 🔄

Confira as alterações feitas e seus motivos abaixo.

GANGUE DE GOBLINS

  • Número de Goblins Lanceiros: ☝️ (2 -> 3)

A gangue mais verde da arena anda esquecida já faz algum tempo. Para resgatar um pouco da sua antiga popularidade, estamos implementando um terceiro Goblin Lanceiro, justamente aquele que abandonou o grupo cinco anos atrás!

GOLEM DE ELIXIR

  • Velocidade de ataque:

    ☝️ (+15% - aplicável a todas as formas do Golem)

A última reformulação, apesar de boa, deixou a carta um pouco fraca com a divisão de elixir. Aumentar a velocidade de ataque das três formas (Golem de Elixir, Golemita de Elixir e Bolha de Elixir) fará com que a carta seja uma ameaça maior ao chegar nas torres da coroa.

CANHÃO

  • Pontos de vida: 👇 (-8%)

CARRINHO DE CANHÃO

  • Pontos de vida da forma destruída: 👇 (-8%)

O Canhão é uma das estruturas mais populares atualmente devido ao baixo custo de elixir e boa durabilidade. Estamos reduzindo os pontos de vida para deixá-lo mais suscetível a ataques e para abrir espaço para outras opções de defesa.

A mudança também afeta a forma destruída do Carrinho de Canhão.

PORCOS REAIS

  • Primeiro ataque: 👇 (60% mais lento)

Quem soltou os porcos? Esses porquinhos são muito usados no jogo e exigem um contra-ataque bem-calculado do adversário para não chegarem à torre da coroa. Atrasar o primeiro ataque dará mais tempo às tropas e às torres da coroa para eliminá-los.

MINEIRO BOMBADO

  • Pontos de vida: 👇 (-8%)

O Mineiro Bombado finalmente alcançou um lugar de destaque na arena, mas acabou ficando forte demais. Aparamos um pouco o bigode dele, o que reduziu seus pontos de vida na hora.

MORTEIRO

  • Pontos de vida: 👇 (-7%)

Nos últimos meses, o Morteiro tem ficado mais forte e popular devido aos novos decks com o Rei Esqueleto. Reduzir os pontos de vida fará com que ele fique menos tempo na arena para ser eliminado mais facilmente.

CABANA DE BÁRBAROS

  • Custo de elixir: 👇 (7 -> 6)

  • Velocidade de geração: 👇 (11s -> 15s)

  • Número de gerações: ☝️ (2 -> 3)

  • Tempo de vida: 👇 (40s -> 30s)

  • Geração ao morrer: 👇 (2 Bárbaros -> 1 Bárbaro)

  • Total de Bárbaros gerados: 👇 (10 -> 8)

A Cabana de Bárbaros tem sido a pior carta do jogo há algum tempo, com nível de insatisfação popular parecido com o do Feitiço de Cura.

Embora estratégias focadas em geração de tropas (Cabana de Bárbaros, Cabana de Goblins, Fornalha, Lápide) deem ao jogo um aspecto defensivo e menos divertido, não queremos que a carta caia no esquecimento total.

A reformulação visa criar estratégias mais agressivas com a Cabana de Bárbaros ao remover o seu potencial defensivo por meio de várias mudanças, tornando-a uma ameaça maior se ficar por mais tempo na arena.

As mudanças entrarão em vigor após a manutenção do dia 4 de outubro.

Diga o que achou das mudanças nas nossas redes sociais:

Nós nos vemos na arena!

Equipe do Clash Royale