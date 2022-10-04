Mudanças de Balanceamento: Outubro 2022
As mudanças já estão dentro do jogo!
LISTA DE CARTAS
Gangue de Goblins ☝️
Golem de Elixir ☝️
Canhão 👇
Carrinho de Canhão 👇
Porcos Reais 👇
Mineiro Bombado 👇
Morteiro 👇
Cabana de Bárbaros 🔄
Confira as alterações feitas e seus motivos abaixo.
GANGUE DE GOBLINS
Número de Goblins Lanceiros: ☝️ (2 -> 3)
A gangue mais verde da arena anda esquecida já faz algum tempo. Para resgatar um pouco da sua antiga popularidade, estamos implementando um terceiro Goblin Lanceiro, justamente aquele que abandonou o grupo cinco anos atrás!
GOLEM DE ELIXIR
Velocidade de ataque:
☝️ (+15% - aplicável a todas as formas do Golem)
A última reformulação, apesar de boa, deixou a carta um pouco fraca com a divisão de elixir. Aumentar a velocidade de ataque das três formas (Golem de Elixir, Golemita de Elixir e Bolha de Elixir) fará com que a carta seja uma ameaça maior ao chegar nas torres da coroa.
CANHÃO
Pontos de vida: 👇 (-8%)
CARRINHO DE CANHÃO
Pontos de vida da forma destruída: 👇 (-8%)
O Canhão é uma das estruturas mais populares atualmente devido ao baixo custo de elixir e boa durabilidade. Estamos reduzindo os pontos de vida para deixá-lo mais suscetível a ataques e para abrir espaço para outras opções de defesa.
A mudança também afeta a forma destruída do Carrinho de Canhão.
PORCOS REAIS
Primeiro ataque: 👇 (60% mais lento)
Quem soltou os porcos? Esses porquinhos são muito usados no jogo e exigem um contra-ataque bem-calculado do adversário para não chegarem à torre da coroa. Atrasar o primeiro ataque dará mais tempo às tropas e às torres da coroa para eliminá-los.
MINEIRO BOMBADO
Pontos de vida: 👇 (-8%)
O Mineiro Bombado finalmente alcançou um lugar de destaque na arena, mas acabou ficando forte demais. Aparamos um pouco o bigode dele, o que reduziu seus pontos de vida na hora.
MORTEIRO
Pontos de vida: 👇 (-7%)
Nos últimos meses, o Morteiro tem ficado mais forte e popular devido aos novos decks com o Rei Esqueleto. Reduzir os pontos de vida fará com que ele fique menos tempo na arena para ser eliminado mais facilmente.
CABANA DE BÁRBAROS
Custo de elixir: 👇 (7 -> 6)
Velocidade de geração: 👇 (11s -> 15s)
Número de gerações: ☝️ (2 -> 3)
Tempo de vida: 👇 (40s -> 30s)
Geração ao morrer: 👇 (2 Bárbaros -> 1 Bárbaro)
Total de Bárbaros gerados: 👇 (10 -> 8)
A Cabana de Bárbaros tem sido a pior carta do jogo há algum tempo, com nível de insatisfação popular parecido com o do Feitiço de Cura.
Embora estratégias focadas em geração de tropas (Cabana de Bárbaros, Cabana de Goblins, Fornalha, Lápide) deem ao jogo um aspecto defensivo e menos divertido, não queremos que a carta caia no esquecimento total.
A reformulação visa criar estratégias mais agressivas com a Cabana de Bárbaros ao remover o seu potencial defensivo por meio de várias mudanças, tornando-a uma ameaça maior se ficar por mais tempo na arena.