A evolução do Mago era forte demais na defesa, pois apenas feitiços de alto valor conseguiam impactar seu escudo. Agora, o escudo também será destruído por feitiços menores, como o Zap. O Mago recebeu um aumento nos pontos de vida para sobreviver ao Veneno, especialmente para que combinações como Zap e Veneno não derrotem a evolução do Mago.