Balanceamento de julho!
MALDIÇÃO GOBLIN
🟢 Raio: 4 → 3 (-25%)
💥 Amplificação de dano:
35% → 20%
A Maldição Goblin estava dominando os confrontos na ponte por conta de seu grande raio de efeito e amplificação de dano, principalmente se combinada com Fúria e Zap. Queremos que essas combinações fiquem menos potentes, mais difíceis de serem executadas e que afetem menos tropas durante a batalha.
GOBLIN DEMOLIDOR
💥 Dano de morte:
465 → 404 (-13%)
🟢 Raio do dano de morte: 3 → 2,5 (-17%)
⏱️ Velocidade de ataque:
1,1s → 1,2s (+9%)
O Goblin Demolidor tinha sucesso excessivo na supressão de ondas de ataque, além de conseguir causar muito dano à torre com o grande raio da sua explosão ao morrer.
MÁQUINA GOBLIN
❤️ Pontos de vida:
2598 → 2196 (-15%)
⏱️ Velocidade do primeiro ataque: 0,2s → 0,5s (+150%)
A Máquina Goblin era difícil de ser destruída por conta de seu poderoso ataque de foguete. Reduzimos os pontos de vida dela para ficar mais consistente com as demais tropas corpo a corpo de 5 unidades de elixir.
PRÍNCIPE
📏 Alcance da investida:
150 → 200 (33%)
DOMADORA DE CARNEIRO
📏 Alcance da investida:
150 → 200 (33%)
Estamos felizes com a relevância que o Príncipe e a Domadora de Carneiro vêm ganhando, mas pesamos muito a mão na melhoria deles. Vamos voltar um pouco na melhoria retirando um pouco das interações pouco intuitivas da investida deles.
TESLA
💥 Dano:
230 → 220 (-4%)
⏱️ Velocidade de ataque:
1,1s → 1,2s (+9%)
Tesla é há tempos a construção defensiva mais utilizada, além de ter uma das evoluções mais fortes também.
EVOLUÇÃO DO MAGO
❤️ PV do escudo:
371 → 296 (-20%)
O escudo da evolução do Mago era muito difícil de ser quebrado. Agora, bastam Flechas.
DUQUESA DAS ADAGAS
⏱️ Carregamento das adagas:
0,8s → 0,9s (13%)
⏱️ Velocidade de ataque:
0,35s → 0,45s (+29%)
Era difícil derrubar a Duquesa das Adagas quando ela estava descarregada e ela ainda causava muito dano explosivo quando carregada. Agora ela vai levar mais tempo para detonar uma unidade além de levar mais tempo para ficar totalmente carregada.