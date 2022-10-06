CORRIDA DOS PEDREIROS: Assista à Final, HOJE, às 20h!
Preparados para a glória?
Hoje temos a Grande Final da CORRIDA DOS PEDREIROS! E você poderá assistir AO VIVO, com Kennedy Clash e Allan Franzotti AQUI, às 20h!
Descubra abaixo como ficou o Chaveamento ⬇️
E começa mais uma Etapa do Triunfo Royale! Leia mais sobre o formato geral do evento de batalhas 2v2 AQUI.
Em Agosto, botamos a Comunidade e parte dos nossos maiores Criadores de Conteúdo de Clash Royale Brasil numa batalha caótica, completamente comandada pelo Chat. Agora, um novo formato vem aí!
Os Pedreiros chegaram!
👉 A Etapa Corrida dos Pedreiros trará uma nova dinâmica: é hora das Construções dominarem a Arena!
A partir da Fase 2 do evento, já em duplas, todos os Criadores e jogadores da Comunidade deverão utilizar apenas Cartas de Construção. Além disso, a Comunidade definirá uma Carta obrigatória troll para cada uma das Chaves do Torneio! 👀
É isso mesmo, a vida desse pessoal será dificultada por VOCÊ!
Além disso, os espectadores terão a chance de levar Emotes e um Pass Royale no Quiz do Chat.
👉 As Decisões da Comunidade são diferentes a partir de cada Chave do Torneio, assim como não-acumulativas. O que for definido pela Comunidade será aplicado igualmente a todos os jogadores.
Classificatórias da Comunidade
Como são formadas as Duplas?
➡️ Nas 7 Etapas Mensais, os Criadores de Conteúdo inscritos em cada mês são responsáveis por abrir 1 Torneio de 1000 jogadores cada. Dessa vez, teremos 12 Criadores de Conteúdo participando.
Fique ligado no Discord do Triunfo Royale, no canal #🤴🏼┃infos-etapa-5 para votar no modo de jogo das Classificatórias! A Enquete já está ON!
👉O primeiro classificado de cada Torneio irá se juntar a esse Criador de Conteúdo e os dois competirão lado a lado na Corrida dos Pedreiros nos dias 05/10 e 06/10, com chance de levar muitos prêmios para casa!
Confira os Criadores participantes:
Transmissões
As lives da Qualificatória desta Etapa ficarão por conta dos GIGANTES Kennedy Clash e Allan Franzotti!
📆 Dia 05/10 e 06/10 (quarta e quinta-feira)
📲 Assista em Allan Franzotti (05/10) & Kennedy Clash (06/10)
⏰ 20:00 BRT
Premiação
Vai ficar de fora do MAIOR evento de Clash Royale voltado exclusivamente à comunidade brasileira?
#TriunfoRoyale22
Nos vemos em duplas na Arena! 👑
⚠️ Entre no Discord do Torneio para saber de todas as novidades