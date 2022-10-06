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6/10/2022
Blog – Clash Royale

CORRIDA DOS PEDREIROS: Assista à Final, HOJE, às 20h!

Preparados para a glória?

Hoje temos a Grande Final da CORRIDA DOS PEDREIROS! E você poderá assistir AO VIVO, com Kennedy Clash e Allan Franzotti AQUI, às 20h!

Descubra abaixo como ficou o Chaveamento ⬇️

E começa mais uma Etapa do Triunfo Royale! Leia mais sobre o formato geral do evento de batalhas 2v2 AQUI.

Em Agosto, botamos a Comunidade e parte dos nossos maiores Criadores de Conteúdo de Clash Royale Brasil numa batalha caótica, completamente comandada pelo Chat. Agora, um novo formato vem aí!

Os Pedreiros chegaram!

👉 A Etapa Corrida dos Pedreiros trará uma nova dinâmica: é hora das Construções dominarem a Arena!

A partir da Fase 2 do evento, já em duplas, todos os Criadores e jogadores da Comunidade deverão utilizar apenas Cartas de Construção. Além disso, a Comunidade definirá uma Carta obrigatória troll para cada uma das Chaves do Torneio! 👀

É isso mesmo, a vida desse pessoal será dificultada por VOCÊ!
Além disso, os espectadores terão a chance de levar Emotes e um Pass Royale no Quiz do Chat.

👉 As Decisões da Comunidade são diferentes a partir de cada Chave do Torneio, assim como não-acumulativas. O que for definido pela Comunidade será aplicado igualmente a todos os jogadores.


Classificatórias da Comunidade

  • Como são formadas as Duplas?

➡️ Nas 7 Etapas Mensais, os Criadores de Conteúdo inscritos em cada mês são responsáveis por abrir 1 Torneio de 1000 jogadores cada. Dessa vez, teremos 12 Criadores de Conteúdo participando.


Fique ligado no Discord do Triunfo Royale, no canal #🤴🏼┃infos-etapa-5 para votar no modo de jogo das Classificatórias! A Enquete já está ON!

👉O primeiro classificado de cada Torneio irá se juntar a esse Criador de Conteúdo e os dois competirão lado a lado na Corrida dos Pedreiros nos dias 05/10 e 06/10, com chance de levar muitos prêmios para casa!

Confira os Criadores participantes:

Caso não consiga se classificar, não se preocupe! Terá mais chances no futuro. Mesmo não participando como concorrente, você também terá a oportunidade de participar como espectador e ganhar prêmios!

Transmissões

As lives da Qualificatória desta Etapa ficarão por conta dos GIGANTES Kennedy Clash e Allan Franzotti!


📆 Dia 05/10 e 06/10 (quarta e quinta-feira)

📲 Assista em Allan Franzotti (05/10) & Kennedy Clash (06/10)

⏰ 20:00 BRT

Premiação

Vai ficar de fora do MAIOR evento de Clash Royale voltado exclusivamente à comunidade brasileira?

#TriunfoRoyale22

Nos vemos em duplas na Arena! 👑

⚠️ Entre no Discord do Torneio para saber de todas as novidades

👉 supr.cl/Discord-Triunfo-22