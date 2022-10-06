👉 A Etapa Corrida dos Pedreiros trará uma nova dinâmica: é hora das Construções dominarem a Arena!

A partir da Fase 2 do evento, já em duplas, todos os Criadores e jogadores da Comunidade deverão utilizar apenas Cartas de Construção. Além disso, a Comunidade definirá uma Carta obrigatória troll para cada uma das Chaves do Torneio! 👀

É isso mesmo, a vida desse pessoal será dificultada por VOCÊ!

Além disso, os espectadores terão a chance de levar Emotes e um Pass Royale no Quiz do Chat.

