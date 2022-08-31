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31/08/2022
Blog – Clash Royale

TROLLADA DO CHAT: A 4º Etapa do Triunfo Royale!

Preparados para a glória?

REVEJA A TRANSMISSÃO DO DIA 1 DO TRIUNFO ROYALE | TROLLADA DO CHAT AQUI.

👉 REVEJA A FINAL AQUI.


Saiba mais sobre a Etapa de Agosto ⬇️

E começa mais uma Etapa do Triunfo Royale! Leia mais sobre o formato geral do evento de batalhas 2v2 AQUI.

Em Julho, botamos a Comunidade e parte dos nossos maiores Criadores de Conteúdo de Clash Royale Brasil numa batalha caótica, onde todos deveriam atacar apenas pelo lado pré-definido pelo Torneio. Em Agosto, um novo formato vem aí!

Chegou o momento da Trollada.... e da Roleta Royale girar!

👉 A Etapa Trollada do Chat tem o objetivo de trazer AINDA MAIS caos e interação com os espectadores das Transmissões do Torneio! Decisões MUITO importantes… e TROLL... estarão nas mãos da nossa Comunidade.

A partir da Fase 2 do evento, já em duplas, todos os Criadores e jogadores da Comunidade deverão completar pequenas missões, pré-determinadas por meio de Enquete no Chat.

É isso mesmo, a vida desse pessoal será dificultada por VOCÊ!
Além disso, os espectadores terão a chance de levar Emotes e um Pass Royale no Quiz do Chat.

👉 As Decisões da Comunidade são diferentes a partir de cada Chave do Torneio. Tais missões incluem diferentes dinâmicas, como: Obrigatoriedades e Banimentos de Cartas, Ativação da Torre do Rei inimiga em menos de 1 minuto de jogo, entre outras.

Para que a Competição seja justa, as Trolladas serão atribuídas por Grupo, na Fase de Grupos. Ou seja, o que a Comunidade definir, será aplicado igualmente a todos os jogadores do Grupo em questão.

🎡 Além disso, a grande Roleta Royale definirá o Modo de Jogo de cada Chave, assim como das Fases de Grupos! 👀

Classificatórias da Comunidade

  • Como são formadas as Duplas?

➡️ Nas 7 Etapas Mensais, os Criadores de Conteúdo inscritos em cada mês são responsáveis por abrir 1 Torneio de 1000 jogadores cada. Dessa vez, teremos 12 Criadores de Conteúdo participando.


Fique ligado nas nossas redes sociais para votar no modo de jogo das Classificatórias! A Enquete já está ON no Twitter e nos IG Stories do Clash Royale Brasil.

👉O primeiro classificado de cada Torneio irá se juntar a esse Criador de Conteúdo e os dois competirão lado a lado na Trollada do Chat nos dias 31/08 e 01/09, com chance de levar muitos prêmios para casa!

Confira os Criadores participantes:

Caso não consiga se classificar, não se preocupe! Terá mais chances no futuro. Mesmo não participando como concorrente, você também terá a oportunidade de participar como espectador e ganhar prêmios!

​Transmissões de Agosto

As lives da Qualificatória Mensal de Agosto ficarão por conta dos GIGANTES Kennedy Clash e Decow do Canal!


📆Dia 31/08 e 01/09 (quarta e quinta-feira)

📲Assista em Decow do Canal (31/08) & Kennedy Clash (01/09)

⏰20:00 BRT

Premiação

Vai ficar de fora do MAIOR evento de Clash Royale voltado exclusivamente à comunidade brasileira?

Fique ligado nas nossas Redes Sociais para estar por dentro de todas as novidades do Triunfo Royale, no Twitter, Instagram e Facebook!

#TriunfoRoyale22

Nos vemos em duplas na Arena! 👑

⚠️ Entre no Discord do Torneio para saber de todas as novidades

👉 supr.cl/Discord-Triunfo-22