TROLLADA DO CHAT: A 4º Etapa do Triunfo Royale!
Preparados para a glória?
E começa mais uma Etapa do Triunfo Royale! Leia mais sobre o formato geral do evento de batalhas 2v2 AQUI.
Em Julho, botamos a Comunidade e parte dos nossos maiores Criadores de Conteúdo de Clash Royale Brasil numa batalha caótica, onde todos deveriam atacar apenas pelo lado pré-definido pelo Torneio. Em Agosto, um novo formato vem aí!
Chegou o momento da Trollada.... e da Roleta Royale girar!
👉 A Etapa Trollada do Chat tem o objetivo de trazer AINDA MAIS caos e interação com os espectadores das Transmissões do Torneio! Decisões MUITO importantes… e TROLL... estarão nas mãos da nossa Comunidade.
A partir da Fase 2 do evento, já em duplas, todos os Criadores e jogadores da Comunidade deverão completar pequenas missões, pré-determinadas por meio de Enquete no Chat.
É isso mesmo, a vida desse pessoal será dificultada por VOCÊ!
Além disso, os espectadores terão a chance de levar Emotes e um Pass Royale no Quiz do Chat.
👉 As Decisões da Comunidade são diferentes a partir de cada Chave do Torneio. Tais missões incluem diferentes dinâmicas, como: Obrigatoriedades e Banimentos de Cartas, Ativação da Torre do Rei inimiga em menos de 1 minuto de jogo, entre outras.
Para que a Competição seja justa, as Trolladas serão atribuídas por Grupo, na Fase de Grupos. Ou seja, o que a Comunidade definir, será aplicado igualmente a todos os jogadores do Grupo em questão.
🎡 Além disso, a grande Roleta Royale definirá o Modo de Jogo de cada Chave, assim como das Fases de Grupos! 👀
Classificatórias da Comunidade
Como são formadas as Duplas?
➡️ Nas 7 Etapas Mensais, os Criadores de Conteúdo inscritos em cada mês são responsáveis por abrir 1 Torneio de 1000 jogadores cada. Dessa vez, teremos 12 Criadores de Conteúdo participando.
Fique ligado nas nossas redes sociais para votar no modo de jogo das Classificatórias! A Enquete já está ON no Twitter e nos IG Stories do Clash Royale Brasil.
👉O primeiro classificado de cada Torneio irá se juntar a esse Criador de Conteúdo e os dois competirão lado a lado na Trollada do Chat nos dias 31/08 e 01/09, com chance de levar muitos prêmios para casa!
Confira os Criadores participantes:
Artube: #2R2PCU99
Kennedy Clash: #2G8RY9R8
Canal Sobrenaturais YT: #2R29P992
Allan Franzotti: #2R2PCVQQ
Bielvinis: #2G8RYGUP
Fepa CR: #2UV892PQ
Nando Clash: #2JU09802
Nizllew: #2UV2LUVL
Luquinhas: #2UVPCJGG
Renangui Clash: #2UV89009
Pedro TM CR: #2UV8CG8L
BigJaspTV: #2PVUV00G
Transmissões de Agosto
As lives da Qualificatória Mensal de Agosto ficarão por conta dos GIGANTES Kennedy Clash e Decow do Canal!
📆Dia 31/08 e 01/09 (quarta e quinta-feira)
📲Assista em Decow do Canal (31/08) & Kennedy Clash (01/09)
⏰20:00 BRT
Premiação
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#TriunfoRoyale22
Nos vemos em duplas na Arena! 👑
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