BATALHA DO CANHOTO: a Etapa 3 do Triunfo Royale!
Preparados para a glória?
As Classificatórias da Comunidade do Triunfo Royale já terminaram!
Agora é hora de ficar de olho nas Transmissões das Qualificatórias Mensais, nos dias 27 e 28/07, às 20:00 BRT no Canal Oficial do Clash Royale Brasil, com Artube Clash e Allan Franzotti!
Descubra mais sobre a Etapa 3 do Triunfo Royale e as Transmissões desse mês abaixo! ⬇️
O Triunfo Royale é um Torneio de Clash Royale diferente de todos os outros. Leia mais sobre o formato geral do evento de batalhas 2v2 AQUI.
Em Junho, botamos a Comunidade e parte dos nossos maiores Criadores de Conteúdo de Clash Royale Brasil numa batalha épica contra os Pro Players do cenário brasileiro. Em Julho, um novo formato vem aí!
👉 A Etapa Batalha do Canhoto tem o objetivo de trazer absoluto CAOS! No Modo Elixir Duplo em Duplas, todos os Criadores e Jogadores da Comunidade deverão atacar apenas do lado pré-definido pelo Torneio.
🟣 A dupla que chamar a outra para a partida, deve jogar as cartas apenas no lado esquerdo. A que aceitar, deverá jogar no lado direito.
Além disso, a vida desse pessoal também será dificultada por VOCÊ!
É isso mesmo: além da Comunidade que estiver assistindo à transmissão das partidas ter a chance de levar Emotes e um Pass Royale no Quiz do Chat, também poderá escolher Cartas Obrigatórias e de Banimento para os jogadores.
🚫 Cartas banidas e Regras dessa edição
⚠️ A dupla que, erroneamente, colocar uma Tropa no lado não designado pelo Torneio, perderá automaticamente a Batalha por W.O.
Como são formadas as Duplas?
Classificatórias da Comunidade
➡️ Nas 7 Etapas Mensais do Triunfo Royale, os Criadores de Conteúdo inscritos em cada mês são responsáveis por abrir 1 Torneio de 1000 jogadores cada. Dessa vez, teremos 12 Criadores de Conteúdo participando.
👉 O primeiro classificado de cada Torneio irá se juntar a esse Criador de Conteúdo e os dois competirão lado a lado na Batalha do Canhoto nos dias 27 e 28/07, com chance de levar muitos prêmios para casa!
Como e onde participar dos Torneios de Comunidade?
As Classificatórias da Comunidade do Triunfo Royale já terminaram!
Agora é hora de ficar de olho nas Transmissões das Qualificatórias Mensais, nos dias 27 e 28/07, às 20:00 BRT no Canal Oficial do Clash Royale Brasil, com Artube Clash e Allan Franzotti.
📆 Dia 25/07 (segunda-feira)
📲https://discord.gg/kNYBbb8b6j
⚔️ Modo de Torneio: Estratégia Tripla
⏰ 20:00 BRT - 22:00 BRT
👉 As Tags dos Torneios são sempre liberadas às 19h30.
🟣 Verifique a lista abaixo:
: #2YGYG0Y8
: #2PCRP0GC
#2YGYGPPO
: #2YGG8YJ0
#2PCGV8J2
(Power Couple Gaming): #2PCGQYJL
: #2PCGUCLV
: #2PCGQGY0
: #2YGQ99QV
: #2PCRGRV8
: #2YGGLYU9
: #2YGQ9PU9
Caso não consiga se classificar, não se preocupe! Terá mais chances no futuro. Mesmo não participando como concorrente, você também terá a oportunidade de participar como espectador e ganhar prêmios!
Transmissões de Julho
As lives da Qualificatória Mensal de Julho ficarão por conta do GIGANTE, Allan Franzotti, e do (meio) CANHOTO, Artube Clash!
📆 Dia 27 e 28/07 (quarta e quinta-feira)
📲 Canal Oficial do Clash Royale Brasil
⏰ 20:00 BRT
👉 A Merch Box ou Pass Royale do 2º ao 4º lugar poderão ser resgatadas pelo próprio Criador de Conteúdo ou destinadas para giveaway. Ou o Criador, caso queira, poderá fazer giveaway de ambos os prêmios
👉 Toda a premiação de Emotes deverá ser destinada para Giveaway da Comunidade
👉 O máximo de Merch Boxes resgatadas por um criador de conteúdo é de 2 em toda a competição, exceto pelo prêmio final. Ou seja, caso o Criador ganhe mais de 2 Etapas Mensais, terá de destinar as demais Merch Boxes para Giveaway.
Vai ficar de fora do MAIOR evento de Clash Royale voltado exclusivamente à comunidade brasileira?
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#TriunfoRoyale22
Nos vemos em duplas na Arena! 👑
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