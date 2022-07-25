As Classificatórias da Comunidade do Triunfo Royale já terminaram!



Agora é hora de ficar de olho nas Transmissões das Qualificatórias Mensais, nos dias 27 e 28/07, às 20:00 BRT no Canal Oficial do Clash Royale Brasil, com Artube Clash e Allan Franzotti!



Descubra mais sobre a Etapa 3 do Triunfo Royale e as Transmissões desse mês abaixo! ⬇️