Revertendo Executor & Bruxa
Hey Jogadores de Clash Royale!
Estamos escrevendo este post para que você saiba o que faremos sobre as recentes mudanças do Executor e Bruxa, as razões pelas quais as fizemos em primeiro lugar e como equilibraremos as cartas no futuro.
Este post é bastante longo, então aqui está um resumo:
Percebemos que as mudanças recentes no Executor e Bruxa foram as mudanças erradas a serem feitas, e cometemos um erro.
Estamos revertendo o Executor para seus atributos originais e adicionando Dano em Área de volta à Bruxa, juntamente com outras alterações, para que ela ainda mantenha o papel original que ocupava em seus decks.
Abaixo queríamos escrever uma resposta mais aberta às mudanças recentes e nosso raciocínio por trás das mudanças recentes de design/mudanças para equilibrar o jogo em geral.
REFORMULAÇÕES & PORQUE AS FAZEMOS
Um retrabalho é uma grande mudança em uma carta que afeta muito a maneira como joga, às vezes alterando a maneira como funciona ou joga.
Planejamos retrabalhos regulares que começaram com a introdução das Temporadas e, na época, o Bebê Dragão era a carta mais jogada no metagame. Acreditávamos que a maioria dos atacantes de dano em área estavam um pouco fracos e, se todos fossem tão bons quanto o Bebê Dragão, o metagame seria equilibrado. Quando fizemos uma sondagem à comunidade no Twitter e perguntámos aos jogadores profissionais da Clash Royale League quais cartas precisavam de ser reformuladas, o Executor e a Bruxa estavam no topo da lista, o que é um dos motivos pelos quais nos fixamos no Executor como o primeiro grande retrabalho, com Bruxa seguindo depois.
Nos últimos 3 meses, vimos os efeitos dessas cartas retrabalhadas nos jogadores e decidimos que essa não é a direção na qual queremos mais levar essas cartas.
O nosso foco principal quando balanceamos cartas
4-12% de taxa de uso para cada carta (esse número muda à medida que liberamos mais cartas, mas com 95 cartas esse é o intervalo alvo)
45-55% de taxa de vitórias para cada carta
No entanto, de tempos em tempos, descobrimos que, quando certas cartas estão realmente nesse intervalo, a meta dá uma guinada para baixo. Experimentamos isso há um ano com o Gelo - um rework o levou a um lugar “balanceado” estatisticamente. Na prática, o Clash Royale não é tão divertido quando o Gelo está em 10% dos decks com uma taxa de vitória de 50%. Aprendemos que o mesmo se aplica a atacantes de longo alcance resistentes a feitiços (como o Executor).
Atacantes de longo alcance, especialmente aqueles com dano de área, precisam ter alguma desvantagem óbvia no design. Eles morrem para feitiços mais leves (como Princesa ou Arqueiro Mágico), ou causam tão pouco dano que precisam de algum apoio (como Mago de Gelo ou Bêbê Dragão). Outros, como o Mago, podem ser versáteis, mas fracos no nível competitivo, à medida que os jogadores descobrem métodos mais eficientes de lidar com os swarms (tropas múltiplas), mas ótimos para os jogadores subirem de nível e progredirem pelo Caminho de Troféus.
As reformulações da Bruxa e Executor foram desenhadas para colocar essas cartas em uma sólida posição de vitória, mas o que aprendemos é que o Meta não é tão divertido quando prevalecem os atacantes de longo alcance com alto dano. Na próxima atualização, prevista para este mês, temos duas grandes mudanças para retroceder nos aspectos das recentes reformulações
Balanceamento Executor
Revertendo a reformulação de Setembro
Pontos de vida: +5%
Velocidade do impacto: +4%
Alcance: Increased (4 - 5 > 4.5 - 6.5)
Alcance do projétil: +25% (800 -> 1000)
Dano: -45%
エレジャイ型エリゴレヒーラーデッキを得意とする韓国のShaden Smuki選手。
日本のWill X選手は一体どんなデッキ対策を取ってきたのでしょう！注目の一戦です！
BRUXA
Balanceamento
Adicionado Dano em Área aos seus ataques
Dano:
-49%
Velocidade do Ataque:
+42%
香港のスタープレイヤーPanda選手に挑戦するのはインドネシアのDexerz選手。
Panda選手の高回転デッキをDexterz選手が止めることができるのか！
東南アジアを代表する選手同士の熱いバトルになるでしょう！
Match5
スターピラミッド 6位- YUYA選手（@YUU_YUYA_CR）🆚 チャレンジャー- Ice•peanut選手
DEVEMOS UM PEDIDO DE DESCULPA
Esta é uma situação em que podemos definitivamente dizer que, como equipe de desenvolvimento, cometemos um erro. Nós realmente lamentamos empurrar as reformulações do Executor e Bruxa tão cedo. Tínhamos uma variedade de cartas de baixo uso que poderiam usar uma reformulação fundamental, mas achamos que os cartas de dano em área eram a maior prioridade, porque é um papel fundamental em muitos decks. Achámos que a diversidade na meta poderia ser alcançada buffando essas cartas primeiro, e o resultado final foi essencialmente o oposto do que esperávamos alcançar.
2週にわたってチャンピオンに輝いた日本のYUYA選手🔥
初参戦のチャレンジャー、Ice•peanut選手にジャイアントキリングの秘策はあるのでしょうか！？
Match6
スターピラミッド 5位- ARIMURA選手 (@ARIMURAisGOD) 🆚 チャレンジャー- PIVOT選手 （@YoungheonL）
Muitas das nossas reformulações planejadas eram para cartas como o Bombardeiro, Lançador, Mago e outros atacantes de dano em área. Decidimos interromper essas reformulações, pois não temos certeza de que o jogo melhoraria, mesmo que esses cartas fossem estatisticamente equilibradas.
先週末、見事な立ち回りをみせスターピラミッドを駆け上がったARIMIURA選手。
再びチャレンジャーとして舞い戻ってきたPIVOT選手はARIMURA選手のロイジャイデッキを攻略することができるのでしょうか！？
Match7
スターピラミッド 4位-Spring選手（@Springbreeze_CR）🆚 チャレンジャー- PANDORA選手 （@PandoraRa11）