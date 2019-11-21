Um retrabalho é uma grande mudança em uma carta que afeta muito a maneira como joga, às vezes alterando a maneira como funciona ou joga.

Planejamos retrabalhos regulares que começaram com a introdução das Temporadas e, na época, o Bebê Dragão era a carta mais jogada no metagame. Acreditávamos que a maioria dos atacantes de dano em área estavam um pouco fracos e, se todos fossem tão bons quanto o Bebê Dragão, o metagame seria equilibrado. Quando fizemos uma sondagem à comunidade no Twitter e perguntámos aos jogadores profissionais da Clash Royale League quais cartas precisavam de ser reformuladas, o Executor e a Bruxa estavam no topo da lista, o que é um dos motivos pelos quais nos fixamos no Executor como o primeiro grande retrabalho, com Bruxa seguindo depois.

