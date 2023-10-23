23/10/2023
Blog – Clash Royale
CLASH ROYALE NO PC!
CLASH ROYALE com GOOGLE PLAY GAMES NO PC
Lançamos Clash Royale no PC com o Google Play Games! Pela primeiríssima vez, os jogos da Supercell também estarão disponíveis no PC.
Pode se empolgar, pois você vai jogar Clash Royale de um jeito totalmente novo! 💪
Tela maior, experiência imersiva
Mouse e teclado para controlar melhor
Sincronia perfeita entre celular e PC
Excelente para streamings
Quer experimentar? 👇
No seu PC, baixe Clash Royale no Google Play Games!