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23/10/2023
Blog – Clash Royale

CLASH ROYALE NO PC!

CLASH ROYALE com GOOGLE PLAY GAMES NO PC

Lançamos Clash Royale no PC com o Google Play Games! Pela primeiríssima vez, os jogos da Supercell também estarão disponíveis no PC.

Pode se empolgar, pois você vai jogar Clash Royale de um jeito totalmente novo! 💪

  • Tela maior, experiência imersiva

  • Mouse e teclado para controlar melhor

  • Sincronia perfeita entre celular e PC

  • Excelente para streamings

Quer experimentar? 👇

No seu PC, baixe Clash Royale no Google Play Games!