Chegou o The Royale Crown Down!
Comemore o 6º aniversário do Clash Royale no maior evento da comunidade de todos os tempos, o The Royale Crown Down!
De 12 a 24 de março, todo mundo poderá participar do evento escolhendo a sua equipe preferida, liderada por um criador de conteúdo!
Encare 3 desafios no jogo para ganhar pontos, conquistas, recompensas e presenciar um jogo de tabuleiro Clash em constante evolução diariamente.
Um ranking global atualizado diariamente permitirá que você acompanhe o progresso da sua equipe até o resultado final.
DESAFIOS NO JOGO
Torneio real
Começa: 12 de março às 6h BRT
Termina: 17 de março às 6h BRT
Entrada grátis sem novas tentativas
Consiga o máximo de vitórias possível com um limite de 5 derrotas. Chegue ao topo e ganhe recompensas pelo caminho!
Desafio em duplas
Começa: 17 de março às 6h BRT
Termina: 21 de março às 6h BRT
9 vitórias, limite de 3 derrotas
Entrada grátis, 50 gemas para tentar novamente (grátis para quem tiver o Pass Royale)
Forme dupla com um amigo ou aliado aleatório e encare o desafio em duplas! Nada melhor do que uma batalha em duplas clássica, não é?
Desafio do elixir infinito do Legendaray
Começa: 21 de março às 6h BRT
Termina: 25 de março às 6h BRT
9 vitórias, limite de 3 derrotas
Entrada grátis, 50 gemas para tentar novamente (grátis para quem tiver o Pass Royale)
Um dos modos de jogo mais amados e caóticos está de volta para um desafio especial! Você consegue acompanhar o ritmo da batalha?
CONHEÇA OS CAPITÃES!
ARTUBE CLASH - Equipe Mosqueteira
OUAHLEOUFF - Equipe Bárbaro
BENIJU - Equipe Corredor
SIRTAG - Equipe Goblin
CLASHART - Equipe Mini P.E.K.K.A
JOJONAS - Equipe Domadora de Carneiro
GRAX - Equipe Bebê Dragão
けんつめし (Kent) - Equipe Esqueleto
ORANGE JUICE - Equipe Arqueira
YOSOYRICK - Equipe Bruxa
JUNE - Equipe Cavaleiro
CLASH WITH ASH - Equipe Mago
RECOMPENSAS PARA TODOS!
Participar dos desafios concede pontos para a sua equipe e também desbloqueia conquistas e recompensas exclusivas:
Emote exclusivo Amigo Curador
Moedas mágicas distribuídas aos jogadores pelos capitães
E um sneak peek da atualização que está vindo!
A GRANDE SURPRESA!
Além de ficar famosa na comunidade de Clash Royale, a equipe vencedora receberá uma recompensa ultra secreta e exclusiva!
COMEMORE CONOSCO!
Saiba mais no site do The Royale Crown Down e inscreva-se diretamente com o seu Supercell ID! Após a inscrição, o jogo atualizará o seu progresso automaticamente ao longo do evento.
Prepare-se para uma batalha inigualável! Nós nos vemos na arena!