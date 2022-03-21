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21/03/2022
Blog – Clash Royale

Chegou o The Royale Crown Down!

Comemore o 6º aniversário do Clash Royale no maior evento da comunidade de todos os tempos, o The Royale Crown Down!

De 12 a 24 de março, todo mundo poderá participar do evento escolhendo a sua equipe preferida, liderada por um criador de conteúdo!

Encare 3 desafios no jogo para ganhar pontos, conquistas, recompensas e presenciar um jogo de tabuleiro Clash em constante evolução diariamente.

Um ranking global atualizado diariamente permitirá que você acompanhe o progresso da sua equipe até o resultado final.

DESAFIOS NO JOGO

Torneio real

  • Começa: 12 de março às 6h BRT

  • Termina: 17 de março às 6h BRT

  • Entrada grátis sem novas tentativas

Consiga o máximo de vitórias possível com um limite de 5 derrotas. Chegue ao topo e ganhe recompensas pelo caminho!

Desafio em duplas

  • Começa: 17 de março às 6h BRT

  • Termina: 21 de março às 6h BRT

  • 9 vitórias, limite de 3 derrotas

  • Entrada grátis, 50 gemas para tentar novamente (grátis para quem tiver o Pass Royale)

Forme dupla com um amigo ou aliado aleatório e encare o desafio em duplas! Nada melhor do que uma batalha em duplas clássica, não é?

Desafio do elixir infinito do Legendaray

  • Começa: 21 de março às 6h BRT

  • Termina: 25 de março às 6h BRT

  • 9 vitórias, limite de 3 derrotas

  • Entrada grátis, 50 gemas para tentar novamente (grátis para quem tiver o Pass Royale)

Um dos modos de jogo mais amados e caóticos está de volta para um desafio especial! Você consegue acompanhar o ritmo da batalha?

CONHEÇA OS CAPITÃES!

ARTUBE CLASH - Equipe Mosqueteira

OUAHLEOUFF - Equipe Bárbaro

BENIJU - Equipe Corredor

SIRTAG - Equipe Goblin

CLASHART - Equipe Mini P.E.K.K.A

JOJONAS - Equipe Domadora de Carneiro

GRAX - Equipe Bebê Dragão

けんつめし (Kent) - Equipe Esqueleto

ORANGE JUICE - Equipe Arqueira

YOSOYRICK - Equipe Bruxa

JUNE - Equipe Cavaleiro

CLASH WITH ASH - Equipe Mago

RECOMPENSAS PARA TODOS!

Participar dos desafios concede pontos para a sua equipe e também desbloqueia conquistas e recompensas exclusivas:

  • Emote exclusivo Amigo Curador

  • Moedas mágicas distribuídas aos jogadores pelos capitães

  • E um sneak peek da atualização que está vindo!

A GRANDE SURPRESA!

Além de ficar famosa na comunidade de Clash Royale, a equipe vencedora receberá uma recompensa ultra secreta e exclusiva!

COMEMORE CONOSCO!

Saiba mais no site do The Royale Crown Down e inscreva-se diretamente com o seu Supercell ID! Após a inscrição, o jogo atualizará o seu progresso automaticamente ao longo do evento.

Prepare-se para uma batalha inigualável! Nós nos vemos na arena!