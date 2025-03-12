Ao alcançar a liga competitiva, sua posição inicial será baseada no seu progresso no caminho de troféus.

A partir daí, sua posição será determinada pelo seu desempenho no Royale Retrô, assim como acontece na Sucessão 2x2 e na Rota das Lendas. Continue vencendo para subir na classificação e mostrar que sabe jogar à moda antiga!

As batalhas do Royale Retrô não estarão disponíveis em partidas amistosas, então aproveite ao máximo o evento enquanto ele dura!