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12/03/2025
Blog – Clash Royale

Chegou o Royale Retrô!

Jogue como se fosse 2017!

De 12 a 26 de março, viaje no tempo e vivencie o Clash Royale do jeitinho que era quando o Fantasma Real assombrou a arena pela primeira vez! Com apenas 80 cartas clássicas, avance no percurso Retrô e lute por recompensas exclusivas!

Jogue como antigamente

Você já teve curiosidade de saber como era o Clash Royale bem no comecinho? Agora é sua chance de ver como o jogo era antes das tropas de torre, evoluções e campeões!

Avance no percurso Retrô

O percurso Retrô tem 30 patamares a serem alcançados. Cada vitória deixa você mais perto do topo e concede ouro e fichas da temporada. Chegue ao último patamar para liberar o emote exclusivo do Royale Retrô!

Não se preocupe com as derrotas, pois você não cai na posição. Essa jornada é pura nostalgia!

Lute por glória

Ao alcançar a liga competitiva, sua posição inicial será baseada no seu progresso no caminho de troféus.

A partir daí, sua posição será determinada pelo seu desempenho no Royale Retrô, assim como acontece na Sucessão 2x2 e na Rota das Lendas. Continue vencendo para subir na classificação e mostrar que sabe jogar à moda antiga!

As batalhas do Royale Retrô não estarão disponíveis em partidas amistosas, então aproveite ao máximo o evento enquanto ele dura!

Emblemas exclusivos

Após 26 de março, você receberá emblemas com base no seu progresso no Royale Retrô:

  • Um emblema por vencer pelo menos uma vez no percurso Retrô

  • Um emblema por chegar à liga competitiva

Loja da temporada Retrô

Durante o Royale Retrô, vamos abastecer a loja da temporada com bandeiras exclusivas e um emote imperdível. Use suas fichas da temporada extras antes que o evento termine!

Estamos animados em trazer o Royale Retrô de volta à arena e queremos saber sua opinião! Deixe seus comentários nas redes oficiais do Clash Royale:

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Prepare-se para jogar como se fosse 2017!

Nós nos vemos na arena!Equipe do Clash Royale