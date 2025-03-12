Chegou o Royale Retrô!
Jogue como se fosse 2017!
De 12 a 26 de março, viaje no tempo e vivencie o Clash Royale do jeitinho que era quando o Fantasma Real assombrou a arena pela primeira vez! Com apenas 80 cartas clássicas, avance no percurso Retrô e lute por recompensas exclusivas!
Jogue como antigamente
Você já teve curiosidade de saber como era o Clash Royale bem no comecinho? Agora é sua chance de ver como o jogo era antes das tropas de torre, evoluções e campeões!
Avance no percurso Retrô
O percurso Retrô tem 30 patamares a serem alcançados. Cada vitória deixa você mais perto do topo e concede ouro e fichas da temporada. Chegue ao último patamar para liberar o emote exclusivo do Royale Retrô!
Não se preocupe com as derrotas, pois você não cai na posição. Essa jornada é pura nostalgia!
Lute por glória
Ao alcançar a liga competitiva, sua posição inicial será baseada no seu progresso no caminho de troféus.
A partir daí, sua posição será determinada pelo seu desempenho no Royale Retrô, assim como acontece na Sucessão 2x2 e na Rota das Lendas. Continue vencendo para subir na classificação e mostrar que sabe jogar à moda antiga!
As batalhas do Royale Retrô não estarão disponíveis em partidas amistosas, então aproveite ao máximo o evento enquanto ele dura!
Emblemas exclusivos
Após 26 de março, você receberá emblemas com base no seu progresso no Royale Retrô:
Um emblema por vencer pelo menos uma vez no percurso Retrô
Um emblema por chegar à liga competitiva
Loja da temporada Retrô
Durante o Royale Retrô, vamos abastecer a loja da temporada com bandeiras exclusivas e um emote imperdível. Use suas fichas da temporada extras antes que o evento termine!