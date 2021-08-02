2/08/2021
Blog – Clash Royale
Escolha as próximas cartas melhoradas!
Nas próximas quatro semanas, você e os demais jogadores poderão escolher as cartas que serão melhoradas por uma semana.
COMO FUNCIONA?
Toda sexta-feira, você verá 4 cartas no News Royale para votar. A raridade mudará toda semana, de comum à lendária! Os votos serão encerrados na segunda-feira, e a carta escolhida será melhorada por uma semana!
QUANDO ISSO ACONTECERÁ?
6 de agosto -> votação de carta
comum
13 de agosto -> votação de carta
rara
20 de agosto -> votação de carta
épica
27 de agosto -> votação de carta
lendária
Nesta semana, teremos uma seleção de cartas COMUNS para você votar. Confira a seguir quais são elas: