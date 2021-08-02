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2/08/2021
Blog – Clash Royale

Escolha as próximas cartas melhoradas!

Nas próximas quatro semanas, você e os demais jogadores poderão escolher as cartas que serão melhoradas por uma semana.

COMO FUNCIONA?

Toda sexta-feira, você verá 4 cartas no News Royale para votar. A raridade mudará toda semana, de comum à lendária! Os votos serão encerrados na segunda-feira, e a carta escolhida será melhorada por uma semana!

QUANDO ISSO ACONTECERÁ?

  • 6 de agosto -> votação de carta

    comum

  • 13 de agosto -> votação de carta

    rara

  • 20 de agosto -> votação de carta

    épica

  • 27 de agosto -> votação de carta

    lendária

Nesta semana, teremos uma seleção de cartas COMUNS para você votar. Confira a seguir quais são elas:

ONDE POSSO OBTER MAIS INFORMAÇÕES?

Siga as nossas redes sociais para saber quando a votação será iniciada e qual carta será escolhida a cada semana.

Nós nos vemos na arena!